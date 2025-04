Traversées depuis Marseille : Algérie Ferries modifie son programme

L’ENTMV revient dans un nouveau communiqué, en ce mardi 29 avril, pour annoncer le report de la traversée Marseille – Alger. En raison de mesures organisationnelles adoptées par les autorités portuaires françaises, l’heure du départ de son navire a été modifiée.

Selon la publication, le départ du navire Badji Mokhtar III, initialement prévu pour le mercredi 30 avril à 12h, a été décalé à 16h.

À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour l’Espagne : BLS dévoile de nouvelles modalités de prise de rendez-vous

Algérie Ferries retarde le départ de la traversée Marseille – Alger du mercredi 30 avril

Le communiqué indique que ce changement fait suite aux décisions des autorités portuaires de Marseille visant à optimiser les départs et assurer le bon fonctionnement des opérations du port en question.

Par conséquent, Algérie Ferries invite tous les passagers concernés par ce report à prendre leurs précautions et à être présents au niveau du port de Marseille à 10 h. Et ce, pour entamer l’opération de l’enregistrement. Par ailleurs, ces voyageurs doivent respecter ces nouvelles mesures relatives à l’embarquement et à l’enregistrement.

Pour rappel, l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a officiellement ouvert les réservations sur son programme estival, en proposant à ses voyageurs de bénéficier de l’offre « Bahiya« .

Nouvelles dispositions aux ports d’Alger et d’Oran pour la saison estivale 2025

Algérie Ferries a précédemment annoncé des mesures spéciales concernant les ports d’Alger et d’Oran, qui entreront en vigueur à compter du 15 juin et s’étaleront jusqu’au 15 septembre 2025. En effet, l’entrée des véhicules neufs ou de moins de trois ans dans le cadre de l’importation est interdite. De même que les fourgons et les véhicules de plus de sept places.

L’entrée de ce type de véhicule sera, toutefois, autorisée au niveau des ports de Bejaia, Skikda et Annaba, confirme la compagnie maritime nationale de transport des voyageurs.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre tracé par les autorités compétentes en prévision de la saison estivale 2025 et visent à réunir les meilleures conditions pour accueillir les familles et les membres de la diaspora pendant cette période.

Dans ce sillage, Algérie Ferries invite ses passagers qui ont déjà réservé leurs billets à destination des ports d’Alger et d’Oran à se rapprocher de l’agence commerciale la plus proche pour changer d’itinéraire ou de bénéficier d’un remboursement de leurs billets de voyage.

Rappelons, Algérie Ferries n’est pas la seule compagnie concernée par ces mesures, Corsica Linea a précédemment annoncé l’application de ces dispositions sur ses traversées à destination du port d’Alger.

À LIRE AUSSI : Kuala Lumpur, Guangzhou, Zanzibar… Air Algérie annonce de nouvelles lignes