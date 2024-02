Traversées depuis Alicante : changement de programme chez Algérie Ferries

Alors que de nombreux voyageurs guettent avec impatience l’ouverture des ventes des billets, prévus pour la nouvelle saison estivale, Algérie Ferries revient dans un nouveau communiqué pour annoncer des changements dans son programme de voyages vers l’Espagne.

Des changements qui interviennent suite à l’annulation de la traversée du vendredi 9 février 2024, prévue entre Alger et Alicante.

Algérie ferries programme de nouvelles traversées

En raison des mauvaises conditions météorologiques défavorables à la navigation, la compagnie maritime nationale a procédé à l’annulation de la traversée programmée pour le vendredi dernier. Bien que l’annonce n’a pas été faite à l’avance, Algérie féries revient dans un nouveau communiqué pour proposer des alternatives pour ses passagers impactés par cette annulation.

Ainsi, la compagnie maritime nationale a programmé de nouvelles dessertes comme suit :

Alicante – Oran : programmée pour ce dimanche 11 février, dans la mesure du possible ;

la traversée Alicante – Oran prévue pour le 16 février 2024 ;

Et enfin Alicante – Alger, programmé pour le 21 février 2024.

Algérie ferries indique, par ailleurs, que tous les voyageurs impactés seront remboursés et profite de son communiqué pour s’excuser pour cet imprévu.

Rappelons, Algérie Ferries a procédé à l’affrètement du navire italien Moby Dada pour renforcer sa flotte, composée initialement de quatre ferries. Et ce, pour assurer le transport de ses passagers durant la prochaine saison estivale. Cependant, les Algériens sont toujours dans l’attente de l’ouverture des réservations pour l’été pour pouvoir programmer à l’avance leur vacance. En attendant, ils pourront toujours réserver du côté de Corsica Linéa et Baléaria qui ont déjà ouvert les ventes pour les billets de voyage depuis la France et l’Espagne.

