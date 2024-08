Traversées Béjaïa – Marseille : une nouvelle compagnie maritime voit le jour en Algérie

Depuis plusieurs semaines, les voyageurs algériens subissent les perturbations annoncées par la compagnie maritime nationale. Ces passagers peinent à rejoindre l’Algérie en raison des multiples annulations de traversées causées par les pannes à répétition des navires d’Algérie Ferries.

Heureusement, désormais, ces voyageurs pourront faire appel aux services d’une nouvelle compagnie maritime, à savoir : Nouris Elbahr Ferries.

Nouris Elbahr Ferries : une nouvelle compagnie maritime reliera Béjaïa à Marseille

En plus d’Algérie Ferries et du transporteur français Corsica Linea, une nouvelle compagnie maritime voit le jour en Algérie. Il s’agit de Nouris Elbahr Ferries, qui vient d’être lancée. Désormais, les voyageurs algériens pourront bien profiter des services de cette nouvelle compagnie.

L’annonce a été faite officiellement par l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) qui a fait part du lancement officiel des activités de ce transporteur maritime, qui reliera le port de Béjaïa à Marseille en France, grâce à la mobilisation d’un navire semi-cargo, de grande capacité, le ferry Cracovia.

Construit en 2002, le Cracovia a été racheté par le plus grand opérateur polonais de ferries, Polferries. D’une longueur de 180 mètres et d’une largeur de 24.30 mètres, il dispose d’une capacité qui peut accueillir jusqu’à 650 passagers. Par ailleurs, le ferry peut transporter jusqu’à 64 voitures et environ 124 camions.

Naouris Elbahr Ferries : voici son programme de traversées entre Béjaïa et Marseille

« Nouvelle compagnie maritime, désormais opérationnelle, proposant des traversées à bord de son ferry Cracovia » lit-on sur le communiqué de l’entreprise portuaire de Béjaïa, qui a mis en avant le programme de ce transporteur maritime à destination de Marseille.

Dans ce sillage, trois traversées, en aller-retour, sont déjà disponibles au programme de Naouris Elbahr Ferries. Le premier départ depuis Marseille est programmé pour le 23 août 2024. Le navire arrivera à Béjaïa à 14h et repartira vers Marseille à 20 h.

Par ailleurs, d’autres traversées s’affichent comme suit :

Le deuxième voyage du Cracovia est prévu pour le 7 septembre 2024, avec une arrivée à Béjaïa à 14 h et un départ à 20 h pour Marseille ;

le 22 septembre 2024, le navire de Nouris Elbahr Ferries accostera à Béjaïa à 14 h et reprendra la mer à 20 h à destination du port de Marseille.

