Traversées Algérie – France : nouvelles conditions chez Corsica Linea

La compagnie française Corsica Linea a mis à jour ce mardi 18 janvier les mesures sanitaires pour voyager sur ses lignes « conformément aux dispositions gouvernementales en vigueur, les passagers de 18 ans et + devront présenter lors de leur embarquement un pass vaccinal complet. Cette mesure est valable pour les 2 sens de voyage ».

Ajoutant dans le même contexte « de plus, tous les passagers de 12 ans et + devront présenter le résultat négatif d’un test de dépistage Covid-19 ». Pour les voyageurs en provenance de la France allant vers l’Algérie, un test RT-PCR de moins de 36 heures avant la traversée doit être présenté en plus d’une fiche sanitaire qu’ils devront remettre lors de leur arrivée au port d’Alger.

Pour les voyageurs en provenance de l’Algérie allant vers la France, un test RT-PCR (ou antigénique) de moins de 48 heures avant la traversée doit être présenté en plus d’un engagement sur l’honneur à se soumettre aux règles relatives à l’entrée sur le territoire national métropolitain à savoir : attester d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé du même virus. Ils devront également se soumettre à un test antigénique pendant la traversée ou à l’arrivée à Marseille.

Un protocole sanitaire strict pour les voyages

La compagnie précise dans le même communiqué que l’embarquement sera refusé en l’absence de justificatifs valables, et ce, afin de garantir l’application des mesures sanitaires mises en place afin d’éviter la propagation du Coronavirus. Ces mesures sont indispensables vu la situation pandémique compliquée que le monde vit actuellement.

En Algérie, le nouveau variant Omicron se répand rapidement sachant que les cas recensés hier ont atteint les 692 cas de contaminations. Raison pour laquelle le respect du protocole sanitaire notamment pour les voyages est plus nécessaire que jamais.