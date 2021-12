Traversées Algérie – France : les prix de Corsica Linea en janvier

Les voyageurs et la communauté algérienne établie à l’étranger ont reçu une très belle nouvelle l’été dernier. Lorsque les autorités ont donné le feu vert à la reprise des traversées maritimes, dans un contexte de cherté et de non-disponibilité des billets d’avion.

Algérie Ferries a donc repris du service ainsi que des compagnies maritimes étrangères, dans un contexte de réciprocité, la compagnie française privée de navigation maritime Corsica Linea a également repris ses traversées entre l’Algérie et la France. La compagnie assure toute l’année un voyage par semaine depuis Marseille à destination d’Alger. Un programme renforcé durant la saison estivale (les mois de juillet et août) où les traversées seront plus nombreuses (entre 2 et 3 voyages par semaine).

Situation pandémie oblige, un protocole sanitaire strict est toujours en vigueur. Pour voyager, chaque passager doit présenter un certificat de vaccination en schéma complet ou le résultat négatif d’un test PCR /antigénique réalisé 24h avant l’embarquement ou encore un certificat d’immunité, à savoir le résultat positif d’un test de dépistage PCR/ antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois avant le voyage.

Prix des billets en janvier

Plusieurs personnes envisagent de voyager en 2022 notamment en traversée maritime où un voyage de 22 heures vous promet des paysages époustouflants, voici les prix Chez Corsica Linea en janvier 2022 :

Pour un billet aller ( mardi 11 janvier ) – retour ( mercredi 26 janvier ) avec véhicule, pour la traversée Marseille – Alger, le billet est affiché à 468 euros. Les billets aller simple pour les autres dates oscilleront entre 208 euros et 248 euros ( avec véhicule ). Sans véhicule, un billet aller simple sera à partir de 119 euros.

Pour la traversée Alger – Marseille, 498 euros avec véhicule pour un billet aller – retour ( 12 janvier – 25 janvier ) et pour un billet aller – retour sans véhicule, il faut compter à partir de 322 euros.