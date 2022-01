Traversées Algérie – France / Espagne : programme détaillé de janvier

La reprise des traversées était une véritable bouffée d’air frais pour les voyageurs mais aussi pour la compagnie maritime nationale. Pour le mois de janvier 2022, les traversées sont toujours opérationnelles pour le plus grand bonheur de la diaspora et des Algériens. Pour les traversées entre l’Algérie et la France, le car-ferry Badji Mokhtar 3 transportera les voyageurs, il peut transporter 1800 passagers dans un confort et un lux sans précédent, fruit d’une collaboration algéro-chinoise.

Pour la traversée Alger – Marseille le programme sera :

Départ dimanche 2 janvier à 16h et arrivée le 3 à 8h, départ lundi le 10 à 16h et arrivée mardi le 11 à 8h, départ lundi le 17 à 16h et arrivée mardi le 18 à 8h, départ lundi le 24 à 16h et arrivée mardi le 25 à 8h et départ lundi 31 à 16h et arrivée mardi 01 février à 8h.

Pour la traversée Marseille – Alger, le programme sera : Départ samedi le 8 à 16h et arrivé dimanche le 9 à 8h, départ samedi le 15 à 16h et arrivée dimanche le 16 à 8h, départ samedi le 22 à 16h et arrivée dimanche le 23 à 8h et

départ samedi le 29 à 16h et arrivée dimanche le 30 à 8h

Programmes des traversées Algérie – Espagne :

Pour la traversée Oran – Alicante, le programme de janvier sera :

Départ jeudi le 6 à 19h et arrivée vendredi le 7 à 8h, départ jeudi le 13 à 19h et arrivée vendredi le 14 à 8h, départ le 20 à 19h et arrivée vendredi le 21 à 8h et départ le 27 à 19h et arrivée vendredi le 28 à 8h.

Pour la traversée Alicante – Oran, le programme de janvier sera :

Départ vendredi le 7 à 19h et arrivée samedi à le 8 à 8h, départ vendredi le 14 à 19h et arrivée samedi le 15 à 8h, départ vendredi le 21 à 19h et arrivée samedi le 22 à 8h et départ vendredi le 28 à 19h et arrivée samedi le 29 à 8h.