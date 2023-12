Traversées Algérie – Espagne : les promotions se poursuivent chez Baleària

Bonne nouvelle pour les voyageurs qui envisagent de passer leurs vacances en Espagne, la compagnie maritime Baleària a décidé de prolonger ses promotions pour permettre à plus de passager de voyager à des prix réduits en 2024.

Une belle opportunité pour les passagers qui prévoient de passer un séjour en Espagne. Rappelons le mois d’octobre dernier, la compagnie maritime espagnole a décidé de baisser significativement les prix de ses traversées Valence – Mostaganem.

Valence – Mostaganem : 290 euros pour un voyage avec véhicule à bord

Cependant, en cette fin d’année 2023, Baleària a décidé d’étendre cette promotion pour les voyages programmés en 2024. En effet, le transporteur maritime propose à ses voyageurs de payer le prix de leur billet à partir de 290 euros, pour toute réservation de deux passagers avec un véhicule à bord.

Par ailleurs, les passagers qui voyagent seuls avec leurs véhicules à bord, pourront profiter aussi des promotions de Baléaria et payer leurs prix du billet à partir de 325 euros, par trajet et par personne. La compagnie maritime indique, cette offre est valable pour les voyages entre Valence et Mostaganem et est soumise à condition de disponibilité des sièges.

Dans le cadre de cette offre, le transporteur maritime inclut aussi un menu gratuit pour ses passagers (entrée, plat, dessert et pain), avec une offre Halal, indique la compagnie sur son site de réservation.

Baleària : les réservations disponibles jusqu’au mois de mai 2024

Pour rappel, Baleària assure la desserte du territoire nationale au départ du port de Valence, vers celui de Mostaganem. En effet, la compagnie maritime opère ses dessertes à raison d’une rotation par semaine, soit tous les samedis, depuis Mostaganem vers Valence.

Par ailleurs, sur son site de réservation, elle affiche un programme de voyage qui s’étale jusqu’au 26 mai 2024. Les réservations pour le printemps 2024 sont déjà ouvertes.

