Traversées Alger – Marseille : programme d’Algérie Ferries été 2022

En application des décisions prises par les hautes autorités de notre pays, Algérie Ferries va consolider ses liaisons entre la France et Algérie et ouvrira de nouvelles lignes à partir d’Oran, Bejaia et Skikda. Ce dimanche 22 mai 2022, le transporteur maritime national a annoncé la date du début de la commercialisation de ses billets à compter du lundi 23 mai à 9h00 sur son site officiel mais aussi auprès de ses agences.

Par ailleurs, sur la liaison Alger-Marseille-Alger, la compagnie Algérie Ferries mobilisera son navire Badji Mokhtar III qui permettra un important nombre de rotations sur cette ligne très prisée. En effet, pour le mois de juin, le transporteur maritime national assurera dix rotations en aller-retour et onze tournées pour le mois de juillet.

En ce qui concerne le mois d’août, le Badji Mokhtar III réalisera 14 traversées en direction de Marseille-Alger ainsi que 13 dans le sens inverse Alger-Marseille. Enfin, Algérie ferries prévoit 10 liaisons Marseille-Alger ainsi que 11 liaisons Alger-Marseille durant le mois de juillet 2022.

Alger – Marseille, le programme du mois de juin 2022

Dans le sens Marseille – Alger :

Les départs sont prévus les : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 27 et 29 juin 2022 à 13 h 00 à bord du Badji Mokhtar 3;

Les arrivées sont prévues les : 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 28 et 30 juin 2022 à 8 h 00.

Dans le sens Alger – Marseille :

Les départs sont fixés aux dates suivantes : 2, 5, 9, 13, 16, 19, 23, 26, 28 et 30 juin 2022 à 13h00 ;

Les dates d’arrivée sont celles des : 3, 6, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 29 juin et 1er juillet à 8h00.

Le programme du mois de juillet 2022

Dans le sens Marseille – Alger :

Les départs à partir de Marseille se feront les : 2, 4, 6, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 et 30 juillet à 13h00;

Les dates d’arrivée au port d’Alger sont prévues pour les : 3, 5, 7, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 et 31 juillet à 8h00.

Dans le sens Alger Marseille :

Les départs sont fixés pour les dates du : 3, 5, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 et 31 juillet à 13 h 00;

Les arrivées sont programmées pour les : 4, 6, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 juillet et le 1 août à 8 h 00.

Le programme du mois d’Août 2022

Au départ de Marseille vers Alger :

Les départs auront lieu les : 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 et 31 août 2022 à 13 h 00;

Les dates d’arrivée sont les suivantes :2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 août et le 1er septembre 2022 à 8 h 00.

Depuis Alger vers Marseille :

Les départs sont programmés les : 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 et 30 août à 13h00 ;

Les arrivées auront lieu les : 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 et 31 août 2022 vers 8h00.

Le programme du mois de septembre 2022

Depuis Marseille et à destination d’Alger :

Les départs sont prévus pour les jours du 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24 et 28 septembre 2022 à 13h00 ;

Les arrivées sont fixées aux dates du 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25 et 29 septembre 2022 vers 8h00.

Au départ d’Alger vers Marseille :

Les départs des traversées pour cette ligne sont planifiés les : 1er, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25 et 29 septembre 2022 à 13h00 ;

Les arrivées sont programmées pour les jours du : 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 26 et 30 septembre 2022 à 8h00.

Ainsi, face aux nombreuses sollicitations des professionnels du tourisme et au désespoir de la diaspora algérienne, les hautes autorités de ce pays ont su comment gérer la situation et répondre aux demandes exprimées par ses citoyens en leur proposant un tel programme pour la nouvelle saison estivale.