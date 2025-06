Traversées Alger–Marseille : Nouris Elbahr lance une offre flash avec 40 % de réduction

La compagnie maritime, Nouris Elbahr Ferries, propose une vente flash alléchante pour les Algériens souhaitant voyager cet été, avec des réductions allant jusqu’à 40% sur ses traversées entre l’Algérie et la France.

Bonne nouvelle pour les Algériens en quête de voyages à prix avantageux durant la saison estivale. Ces derniers seront séduits par la nouvelle offre promotionnelle de Nouris Elbahr Ferries, pouvant atteindre les 40% sur les traversées maritimes à destination de la ville de Marseille en France.

À LIRE AUSSI : Voyages été 2025 : Algérie Ferries offre jusqu’à 60 % de réduction sur ses traversées

Nouris Elbahr Ferries annonce jusqu’à 40% de réduction sur les traversées Alger – Marseille

Nouris Elbahr Ferries, la nouvelle compagnie maritime algérienne, a annoncé sur sa page officielle une promotion spéciale : 40% de réduction sur les billets du trajet Alger – Marseille, pour un départ unique le 5 juin 2025. L’offre est limitée et encourage une réservation rapide.

En effet, la « vente Flash traversée Alger – Marseille » est valable uniquement pour les billets du voyage en date du 5 juin 2025. Pour bénéficier de cette offre promotionnelle, il est conseillé de réserver rapidement, car l’offre est soumise à des conditions de disponibilité et s’arrêtera une fois les places vendues.

Les passagers souhaitant bénéficier de cette réduction sont appelés à réserver via le site de la compagnie ou via les conneaux officiellement reconnus par Nouris Elbahr Ferries. Pour rappel, le transporteur maritime a précédemment annoncé le lancement d’autres réductions qui seront valables tout au long de la saison estivale.

Ce qu’il faut savoir avant de voyager avec un véhicule en Algérie

La Direction générale des Douanes algériennes rappelle les formalités essentielles concernant le titre de passage en douane (TPD) pour les voyageurs souhaitant circuler avec leur véhicule en Algérie. Ce document obligatoire permet l’importation temporaire de véhicules immatriculés à l’étranger et l’exportation de véhicules immatriculés en Algérie.

Les conditions de délivrance varient selon le statut du demandeur. Pour les nationaux non-résidents, le TPD est valable six mois non prorogeables, tandis que les étrangers bénéficient d’une validité de trois mois, prolongeable jusqu’à six mois. Les résidents algériens peuvent obtenir un TPD de six mois pour leurs déplacements à l’étranger.

La procédure de demande est désormais dématérialisée via la plateforme ALCES (alces.douane.gov.dz). Les voyageurs doivent créer un compte personnel et soumettre les documents requis en ligne : passeport valide, carte de séjour/résidence et carte d’immatriculation du véhicule. Des taxes spécifiques s’appliquent pour les résidents algériens, notamment sur le transport aux frontières terrestres et la consommation de carburant.

Cette modernisation des services douaniers vise à simplifier les démarches administratives pour les voyageurs tout en maintenant un contrôle efficace des véhicules en circulation temporaire sur le territoire algérien.

À LIRE AUSSI : Bons plans été : GNV propose jusqu’à 40 % de réduction sur ses billets France – Algérie