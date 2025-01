Traversées Alger – Marseille : 50 % de réduction sur les billets de voyage avec Nouris Elbahr

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens ! La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries annonce le lancement d’une nouvelle offre flash sur ses billets de voyage entre les ports de Marseille et d’Alger.

Les personnes qui prévoient de se déplacer entre les deux villes profiteront d’une importante réduction sur les prix des billets de voyage pour ce début d’année 2025. Détails dans la suite de ces lignes.

Nouris Elbahr Ferries offre 50% de réduction sur ses billets : voici les conditions de la compagnie

Dans un communiqué mis en ligne sur ses réseaux sociaux, la nouvelle compagnie maritime algérienne annonce le lancement d’une importante promotion sur ses traversées entre la France et l’Algérie. Sont concernés, les billets de voyage entre le port de Marseille et celui de la capitale Alger.

Par ailleurs, cette vente flash concerne particulièrement la traversée programmée pour le 5 janvier 2025. Les personnes qui prévoient de voyager à destination de la France pourront réaliser des économies allant jusqu’à 50% sur leurs voyages.

Il est important de préciser que cette offre est limitée et valable jusqu’à épuisement des billets de la compagnie maritime.

« Vente Flash Traversée Alger-Marseille. -50% sur vos billets de bateau pour un départ le 05 janvier 2025 ! Offre limitée valable jusqu’à épuisement des billets. Ne tardez pas, réservez dès maintenant votre place pour une traversée mémorable !« , écrit Nouris Elbah Ferries sur son communiqué.

Pour obtenir plus d’informations, les clients de la compagnie sont appelés à prendre contact avec ses services via le +213 (0)561 691 123.

Traversées France – Algérie : voici ce que propose Nouris Elbahr Ferries

Pour assurer la desserte de ses traversées entre l’Algérie et la France, Nouris Elbahr Ferries exploite son navire affrété, le Cracovia. Dans son programme, la compagnie maritime propose la desserte de plusieurs lignes, à savoir :

Alger – Marseille – Alger ;

Bejaia – Marseille – Bejaia.

Sur ce créneau, Nouris ELbah Ferries fait face à une concurrence accrue et partage la desserte de ces ports avec Corsica Linea et Algérie Ferries. Nouris Elbahr assure aussi la desserte de l’Espagne et propose des voyages entre les ports d’Alger et d’Oran vers Alicante.

La compagnie maritime partage la desserte de ces ports avec Algérie Ferries et Balearia qui desservent les mêmes ports en Espagne. Le cumul de ces offres de voyage permet aux citoyens algériens de bénéficier d’un large choix de destinations et des prix plus compétitifs.

Pour rappel, Nouris Elbahr Ferries propose régulièrement des promotions et des réductions sur ses billets de voyage à destination de la France. Les clients de la compagnie ont l’habitude de guetter ses réseaux sociaux pour trouver les meilleures offres de voyage depuis et vers le territoire national.

