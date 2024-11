Traversée vers Marseille, enregistrement des passagers: Algérie Ferries fait une annonce importante

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, revient dans un nouveau communiqué pour faire une annonce importante sur le déroulement de sa traversée reliant entre Alger et Marseille, prévue pour le jeudi 28 novembre 2024.

En effet, dans un nouveau communiqué mis en ligne sur sa page en ce mercredi 27 novembre 2024, Algérie Ferries appelle ses passagers à respecter les horaires d’enregistrement pour la traversée Alger – Marseille de ce jeudi.

À LIRE AUSSI : Corsica Linea étend ses offres jusqu’en mars 2025 : Alger et Béjaïa accessibles à prix réduits

Algérie Ferries : l’enregistrement à la traversée Alger – Marseille prend fin à cette heure

Dans son communiqué, la compagnie maritime nationale s’adresse à ses clients ayant réservé sur la traversée au départ du port d’Alger vers celui de Marseille en France. L’ENTMV rappelle que l’opération d’enregistrement des passagers au niveau du port d’Alger prendra fin à 7h du matin.

Par conséquent, Algérie Ferries invite ses passagers à respecter ces horaires pour éviter d’impacter le bon déroulement de la traversée en question.

« La compagnie nationale de transport maritime de passagers informe ses chers clients voyageant sur la ligne Alger – Marseille le jeudi 28 novembre 2024 que la clôture des enregistrements se fera à 7h du matin. En conséquence, nous prions les passagers de cette traversée de prendre leurs dispositions et de se présenter au port en avance« , indique Algérie Ferries dans son communiqué.

Algérie Ferries lance un nouveau service

La compagnie maritime nationale a annoncé, il y a quelques jours, le lancement d’un nouveau service relatif aux réclamations clients. En effet, l’ENTMV a mis à disposition de ses voyageurs un numéro spécial et une équipe dévouée pour favoriser l’écoute de ses passagers et leur permettre de rejoindre ses services plus facilement.

Désormais, pour prendre contact avec Algérie Ferries, les passagers de la compagnie n’ont qu’à saisir leurs téléphones et formuler le 3307 pour exposer leurs réclamations et tenter de trouver des solutions à leurs problèmes.

Pour rappel, la précédente saison estivale a été particulièrement mouvementée pour le transporteur maritime national. En effet, en raison des pannes à répétition du Moby Dada, l’affrété italien, et le Tassili II, la compagnie a été contrainte d’annuler de nombreuses traversées en plein milieu de la saison estivale, la période où l’afflux des membres de la diaspora connaît des pics importants.

À LIRE AUSSI : Tarif 0 Bag d’Air Algérie : la compagnie ajoute de nouvelles destinations à son offre