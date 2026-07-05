Traversée Skikda – Marseille : Algérie Ferries dévoile la date d’ouverture des inscriptions

Algérie Ferries a annoncé, ce dimanche, la date d’ouverture des inscriptions pour la traversée reliant Skikda à Marseille à bord du navire Algérie II.

Dans un communiqué, la compagnie indique que les inscriptions débuteront le lundi 6 juillet à 6h00 et se poursuivront jusqu’à 9h00 le même jour. Cette opération concerne les voyageurs inscrits à cette liaison maritime.

Algérie Ferries invite l’ensemble des passagers concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires avant leur départ. La compagnie leur demande notamment de se présenter au port d’embarquement dans les délais impartis afin d’accomplir les formalités de voyage et de faciliter les opérations d’embarquement.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte affluence sur les lignes maritimes reliant l’Algérie à la France durant la saison estivale. La compagnie rappelle ainsi l’importance du respect des horaires communiqués afin d’assurer le bon déroulement des procédures précédant le départ du navire.

Annaba – Marseille : Algérie Ferries lance une promotion exceptionnelle

À l’approche de la saison estivale, Algérie Ferries annonce une offre promotionnelle exceptionnelle sur deux traversées maritimes à destination de Marseille. La compagnie invite les voyageurs à profiter de tarifs réduits pour des départs prévus depuis les ports de Béjaïa et Annaba.

La promotion concerne la traversée Béjaïa–Marseille programmée le 8 juillet 2026, ainsi que la liaison Annaba–Marseille prévue le 10 juillet 2026. Les voyageurs peuvent ainsi réserver leur billet à partir de 23 020 dinars pour un passager sans véhicule. Le tarif est fixé à 57 020 dinars pour un passager voyageant avec une voiture.

Dans son annonce, Algérie Ferries précise qu’il s’agit d’une offre promotionnelle limitée et encourage les clients à effectuer leur réservation dans les plus brefs délais afin de bénéficier de ces prix avantageux. Les réservations peuvent être effectuées via les canaux habituels de la compagnie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des offres commerciales lancées par Algérie Ferries pour répondre à la forte demande enregistrée durant la période estivale, marquée par les déplacements de nombreux membres de la communauté nationale établie à l’étranger ainsi que des voyageurs entre l’Algérie et la France.