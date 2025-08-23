Traversée Oran – Marseille du 24 août : Algérie Ferries lance un rappel

La Compagnie nationale de transport maritime des passagers a annoncé un communiqué officiel concernant la traversée programmée le dimanche 24 août 2025, reliant le port d’Oran au port de Marseille. Cet avis concerne l’ensemble des voyageurs ayant déjà réservé leurs billets pour cette ligne internationale très fréquentée en période estivale.

Dans son communiqué, l’entreprise précise que les opérations d’enregistrement débuteront à 04h00 du matin et se poursuivront jusqu’à 09h00. Elle insiste sur l’importance de respecter scrupuleusement ces horaires, car le non-respect pourrait entraîner des retards dans le traitement des passagers et, par conséquent, compromettre le départ à l’heure prévue.

L’objectif de cette organisation stricte est d’assurer la fluidité des formalités administratives et logistiques, afin de garantir une meilleure qualité de service. Les voyageurs sont donc invités à prendre toutes les précautions nécessaires pour rejoindre le port suffisamment tôt et éviter tout désagrément.

Quelles sont les recommandations ?

Dans le même communiqué, la compagnie appelle les passagers à anticiper leurs déplacements vers le port d’Oran, en tenant compte de la forte affluence et d’éventuelles contraintes de circulation. Elle rappelle que le respect des délais fixés permettra d’effectuer l’embarquement dans de bonnes conditions et d’assurer le bon déroulement de cette traversée internationale stratégique.

Soucieuse de la satisfaction de ses clients, l’entreprise indique qu’elle met à disposition ses équipes pour répondre à toutes les préoccupations des passagers. Ces derniers peuvent s’informer sur les dernières mises à jour relatives au voyage ou signaler leurs préoccupations en contactant la compagnie via les lignes téléphoniques dédiées :

021.64.43.74

3307

Par cette organisation, la Compagnie nationale de transport maritime réaffirme son engagement à offrir un service fiable, sécurisé et conforme aux attentes des voyageurs, tout en veillant à la régularité et à la ponctualité de ses traversées internationales.