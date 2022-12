Traversée Oran-Alicante : changement de programme chez Algérie ferries

Le transporteur national maritime compte dans son programme plusieurs dessertes vers la France, l’Italie, mais aussi à destination de l’Espagne. Cependant, ces derniers jours, la compagnie maritime nationale a effectué plusieurs changements à son calendrier. Entre report des traversées et report, les voyageurs d’Algérie ferries ont dû reprogrammer leur voyage à destination de la France, mais aussi de l’Espagne.

En effet, la semaine dernière, Algérie ferries a annoncé plusieurs annulations qui concernent ses traversées à destination des ports de Marseille et d’Alicante. Notamment celles prévues pour le weekend dernier, le 8 et le 8 décembre dernier. Et ce, au départ des ports d’Alger et d’Oran. Il convient de rappeler, que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables pour assurer le programme d’Algérie ferries pendant cette période.

Par ailleurs, le transporteur maritime national a également effectué de nouveau changements sur son programme des traversées.

Algérie ferries reporte des traversées à destinations d’Oran

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle. Algérie ferries a annoncé des changements sur son programme des traversées. Notamment celles à destination de l’Espagne. En effet, le transporteur maritime national a reporté plusieurs de ses traversées.

Sont concernées par ces reports les voyages au départ du port d’Oran vers Alicante. Ainsi, Algérie ferries précise que ses voyages seront assurés comme suit :

Le départ à partir d’Oran vers Alicante, prévu pour aujourd’hui le 12 décembre 2022, reporté pour le 13 décembre prochain à 23 h 00 ;

Le départ d’Alicante en Espagne prévu pour le 13 décembre 2022 est reporté pour le 14 décembre 2022 à 19 h 00.

Cependant, Algérie ferries précise, également, dans son communiqué, que son navire reprendra le programme habituel à partir du 15 décembre prochain. Et ce, à 12 h 00, au départ d’Oran vers Alicante.