Traversée Oran – Alicante : Algérie ferries annonce une nouvelle mesure

La compagnie nationale maritime a récemment annoncé l’ouverture de sa nouvelle ligne reliant le port d’Alger à celui de Naples en Italie. Cependant, pour ses traversées Oran – Alicante, Algérie Ferries a décidé d’instaurer de nouvelles mesures pour le transport de bagages.

Le samedi 16 juillet, le transporteur national maritime a fait part de sa nouvelle mesure au départ du port d’Alicante. Cette dernière porte principalement sur les commerçants qui ont pour habitude de transporter de la marchandise depuis l’Espagne sans déclaration douanière.

Ainsi, à partir du 31 juillet 2022, les voyageurs d’Algérie Ferries depuis le port d’alicante vers celui d’Oran sont appelés à déclarer leurs bagages avant leur départ. Mais aussi à fournir les documents prouvant cette déclaration à l’embarquement. Dans le cas contraire, aucune marchandise ne pourra quitter le territoire espagnol, rappelle la compagnie sur son communiqué.

Qui est concerné par cette mesure d’Algérie ferries ?

Comme cité précédemment, cette mesure concerne tous les voyageurs au départ du port d’Alicante vers celui d’Oran. Ainsi, aucune autre ligne n’a été spécifiée dans ce même communiqué. En revanche, Algérie ferries pourra prochainement songer à la possibilité de généraliser cette mesure sur les autres destinations.

Et ce, dans la mesure où, ces commerçants qui transportent de la marchandise destinée à la vente, comme un simple bagage, perturbent les opérations d’embarquement et de débarquement au niveau des ports. En effet, nombreux sont les voyageurs algériens qui ont exprimé leur mécontentement sur la toile vis à vis de ces commerçants.

Le volume important de leurs marchandises implique la lenteur des procédures de contrôles et d’enregistrement. Générant ainsi, des retards et des temps d’attente interminables aux autres voyageurs. Cela représente l’un des problèmes qui s’ajoute à la longue liste d’Algérie ferries et des ports algériens.

Des voyageurs Algériens bloqués en Espagne

À défaut de trouver des billets disponibles à bord d’Algérie ferries en France, la diaspora s’empresse sur le territoire espagnol pour pouvoir regagner l’Algérie. Cependant, arrivés par voie terrestre dans ce pays, ces voyageurs algériens se retrouvent une nouvelle fois coincés.

En effet, sur les réseaux sociaux des centaines de ces voyageurs publient leurs vidéos, qui témoignent de l’indisponibilité des billets vers l’Algérie. Ces ressortissants, dépourvus de billets, se sont retrouvés à passer plus de 20 jours dans les rues d‘Espagne et au niveau du port d’Alicante.