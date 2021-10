Traversée maritimes : Programme d’Algérie Ferries vers l’Espagne

Après avoir contesté à maintes reprises la marginalisation des traversés maritimes au moment où Air Algérie a bénéficié d’une augmentation des vols, Algérie Ferries a enfin reçu le feu vert de la part des autorités, pour une reprise progressive du trafic maritime.

La décision a été annoncée le 12 octobre par le ministère du Transport. Ce dernier a précisé en outre que la compagnie maritime sera limitée à deux traversés par semaine, et ce, à partir du jeudi 21 octobre. Sachant que l’Espagne sera la première destination d’Algérie Ferries, cette dernière a communiqué hier vendredi 15 octobre sur son site le programme suivant :

Départ Oran-Alicante le jeudi 21/10/2021 à 19:00

Arrivé Alicante le vendredi 22/10/2021 à 07:00

Départ Alicante-Oran le vendredi 22/10/2021 à 19:00

Arrivée Oran le samedi 23/10/2021 à 07:00

Départ Alger-Alicante le jeudi 28/10/2021 à 19:00

Arrivé Alicante le vendredi 29/10/2021 à 07:00

Départ Alicante-Alger le vendredi 29/10/2021 à 19:00

Arrivée Alger le samedi 30/10/2021 à 07:00.

Concernant la traversée qui liera Alger à Marseille, elle aura lieu le 1er novembre à bord du nouveau navire d’Algérie Ferries Bordj Badji Mokhtar III.

La compagnie maritime française également autorisée.

Tout comme les vols effectués à la fois par Air Algérie et Air France, les traversés maritimes seront également partagées entre la compagnie algérienne et française de transport maritime. Il s’agit de Corsica Linea dont les navires dépassent en matière de nombre de passagers ceux d’Algérie Ferries.

Le navire de la campagne française, à savoir le Danielle Casanova peut transporter jusqu’à 2400 passagers et 700 véhicules. Quant au nouveau navire, fraichement reçu par Algérie Ferries, il dispose d’une capacité d’accueil de 1.800 passagers et 600 véhicules. Sa première traversée aura lieu le 1er novembre et reliera Alger à Marseille.