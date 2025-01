Traversée France – Algérie : bientôt des liaisons GNV depuis Sète ?

Le marché algérien du transport maritime des voyageurs est sur le point d’accueillir un concurrent de taille. La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV), reconnue pour ses nombreuses lignes en Méditerranée, aurait obtenu l’autorisation de desservir l’Algérie depuis Sète en France.

Cette nouvelle traversée devrait renforcer l’offre de voyages entre l’Europe et l’Afrique du Nord, notamment en proposant plus de choix aux passagers. L’arrivée de cette compagnie sur le marché algérien risque de stimuler la concurrence avec Algérie Ferries, Nouris Elbahr et Corsica Linea sur le même créneau.

Traversées depuis la France : GNV cible le marché algérien

Selon le site spécialisé Le Marin, la compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) prévoit de desservir l’Algérie au départ du port de Sète. La même source indique que le transporteur maritime aurait obtenu les autorisations requises pour opérer 80 escales, bien qu’elles ne soient pas encore confirmées.

Bien que l’arrivée de GNV soit qualifiée de probable, sur son site de réservation, le transporteur maritime n’affiche aucune traversée au départ de la France vers les ports algériens.

Avec une flotte importante, ce leader du transport maritime méditerranéen assure actuellement la desserte de Sicile, de la Sardaigne, du Maroc, de la Tunisie, de l’Espagne et de l’Albanie.

Une concurrence accrue sur le créneau France – Algérie

C’est attendu et ça se confirme, l’année 2025 marquera un tournant en matière de transport maritime de la Corse et du Maghreb. Ce géant italien s’impose comme un sérieux concurrent pour les autres compagnies maritimes qui desservent l’Algérie, à savoir : Algérie Ferries, Corsica Linea et Nouris Elbah.

À l’heure actuelle, le marché des traversées maritimes entre la France et l’Algérie, au départ de Sète, est essentiellement desservi par les deux compagnies Algérie Ferries et Corsica Linea. Ces dernières proposent régulièrement des liaisons vers plusieurs ports algériens, offrant ainsi aux voyageurs un choix varié de destinations et de fréquences de départ.

Quant à Nouris Elbahr Ferries, celle-ci complète l’offre des voyages entre l’Algérie et la France avec des traversées au départ des ports d’Alger et Béjaïa vers la ville phocéenne de Marseille en France.

L’arrivée probable de GNV en Algérie tend la situation du côté de Corsica Linéa et de la Méridionale. D’ailleurs, le syndicat CGT des marins à Marseille a déposé un préavis de grève de 48 heures, prévu entre le 13 et le 15 janvier 2025.

