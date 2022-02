Traversée Algérie — Espagne : du nouveau chez Balearia

Le transporteur maritime espagnole Balearia a repris ses traversées entre le port de Valence et celui de Mostaganem depuis le 20 novembre 2021. Cela a été fait suite aux accords entre l’Algérie et l’Espagne, après une longue suspension due à la pandémie de la Covid-19.

Aujourd’hui et après 3 mois, la compagnie revient avec des nouveautés concernant ses traversées entre les deux pays. En effet, cette dernière a actualisé ses informations sur son site officiel par rapport aux traversées entre Mostaganem et Valence. Les informations ont indiqué que Balearia opérera entre les deux ports jusqu’au 30 septembre 2022.

Les dessertes qu’effectuera le transporteur maritime espagnole seront hebdomadaires. Les départs du navire à partir du port de Valence se fera tous les samedis. Quant aux retours depuis le port de Mostaganem, ces derniers se feront chaque dimanche.

Par ailleurs, Balearia a informé les passagers algériens voulant se rendre en Espagne depuis l’Algérie, qu’ils peuvent dorénavant effectuer l’achat de leurs billets chez la compagnie. L’entreprise maritime permet également la modification des réservations déjà faites et encore valides. De plus, elle offre la possibilité de renouveler les billets ayant été annulés à cause de la suspension de ses activités, lors de la fermeure des frontières maritimes dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Traversée Algérie-Espagne : modification des réservations chez Balearia

Dans son communiqué, la compagnie maritime a indiqué que les passagers pourraient modifier leurs réservations ainsi que les références du véhicule sans aucun tarif supplémentaire. Cependant, Balearia a souligné sur plateforme en ligne que toute modification doit être effectuée avant le 31 mars 2022.

En effet, la mise à jour des réservations ne sera plus possible à partir du 1ᵉʳ avril 2022. Les passagers algériens n’ayant pas changé leurs dates de voyages avant la date citée dessus, devraient payer leurs billets selon les tarifs actuels.

Balearia a également informé les voyageurs que les traversées sont désormais disponibles jusqu’au 30 septemble 2022. Toutefois, le transporteur maritime a souligné que toute réservation au-delà de cette date serait non remboursable aux passagers.

En conclusion, la compagnie espagnole a indiqué à ses clients algériens qui ont acheté leurs billets auprès d’une agence de se rediriger vers cette dernière. Selon les détails dévoilés sur son site officiel, celle-ci serait en mesure de changer la date de leur réservation.

Par ailleurs, Balearia a informé les voyageurs algériens de la possibilité d’effectuer toutes les modifications via deux (02) moyens. Il s’agit du guichet de la compagnie se situant à Mostaganem ou leur deux numéros destinés au service clients.

L’Algérie reste un marché très important dans lequel le transporteur maritime espagnole souhaite continuer d’opérer, selon son PDG Georges Bassoul. D’ailleurs la compagnie étrangère avait repris ses dessertes depuis et vers l’Algérie le 20 novembre de l’année dernière après avoir reçu l’accord des autorités algériennes. Pour ce qui est des tarifs des billets de Baléaria, ces derniers ont été fixés à partir 270 euros, pour ce mois-ci, donc une augmentation de 20 euros, par rapport à l’année dernière.

À noter que les prix peuvent varier en fonction du nombre de passagers et des véhicules ainsi que les différents services proposés à bord.