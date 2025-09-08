Traversée Alger – Sète : le ferry GNV contraint de modifier sa trajectoire, voici pourquoi

Un passager de la compagnie maritime GNV, qui faisait la traversée entre l’Algérie et la France, a été victime d’une urgence médicale. Il a été évacué par hélicoptère alors que le navire se trouvait au large des côtes catalanes, en Méditerranée.

Le jeudi 4 septembre 2025, l’hélicoptère Dragon 66 de la protection civile française, basée dans les Pyrénées-Orientales, a été mobilisé en mer pour porter secours à un passager du ferry Excellent, qui souffrait d’une urgence médicale.

D’une longueur de 202 mètres, ce navire de la compagnie italienne GNV peut accueillir jusqu’à 2 250 passagers et 760 véhicules. Au moment de l’incident, le ferry opérait sa traversée entre Alger et Sète.

Évacuation spectaculaire d’un passager de GNV

Un passager britannique a dû être évacué d’urgence en pleine mer après avoir souffert d’une péritonite, une infection grave de l’abdomen. Bien que le navire ne soit qu’à quelques heures du port de Sète, la gravité de son état a nécessité une intervention immédiate.

Au moment de l’évacuation, le ferry se trouvait à environ 15 kilomètres au large de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le commandant de bord a modifié sa trajectoire pour se rapprocher des côtes françaises et faciliter l’opération de sauvetage.

L’hélicoptère Dragon 66, avec à son bord un médecin du SAMU et un pompier spécialisé en secours en mer, a rejoint le navire pour prendre en charge le patient.

Le patient hospitalisé, le navire de GNV arrive en retard à sa destination

Le passager de 68 ans a été héliporté depuis le pont du ferry lors d’une opération technique délicate. Il a ensuite été transporté à l’hôpital de Perpignan, où il a été pris en charge par le service de chirurgie digestive.

Par ailleurs, après l’opération de sauvetage, le ferry Excellent a repris son chemin vers le port de Sète. Le navire est finalement arrivé à sa destination avec plusieurs heures de retard, mais la compagnie a confirmé que le reste des passagers avait pu terminer son voyage sans autre incident.

Ce genre d’intervention d’urgence en mer reste exceptionnel sur cette ligne, même si les équipages sont régulièrement formés pour gérer ce type de situation.

GNV, fondée en 1992 et membre du groupe MSC, est une compagnie de ferries mondiale majeure pour passagers et fret. Avec 25 navires, elle dessert 33 routes dans huit pays reliant notamment l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, Malte et l’Albanie.

