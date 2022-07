Traversée Alger – Naples : quels sont les prix d’Algérie ferries ?

La compagnie maritime nationale a annoncé, il y a quelques jours, l’ouverture de sa nouvelle ligne reliant l’Algérie à l’Italie, et ce, depuis le port d’Alger vers celui de Naples. Cependant, Algérie ferries a déjà annoncé le premier changement intervenant sur cette ligne. Cela concerne la date du premier voyage à bord de l’un de ses navires.

En effet, cette dernière a programmé le voyage inaugural de cette ligne pour le 24 juillet, pour enfin annoncer son changement pour le 22, soit deux jours avant la date initiale. Et ce, sans apporter des précisions et explications pour sa clientèle désireuse de réserver à bord de ce voyage.

Traversée Alger – Naples avec Algérie ferries : quel est le programme ?

Par ailleurs, pour pallier le manque de communication enregistré au niveau de la compagnie maritime nationale, l’ambassade d’Algérie à Rome a décidé de prendre la parole et a publié le programme des traversées Alger – Naples, et ce par le biais d’un communiqué rendu public le 15 juillet dernier.

Ainsi, dans son programme qui s’étale jusqu’au mois de septembre 2022, Algérie ferries compte cinq liaisons entre le port d’Alger et celui de Naples en Italie. Notamment :

Le dimanche 24 juillet 2022;

Le mercredi 3 août 2022;

Le dimanche 14 août 2022:

Le 4 et 18 septembre 2022.

Il convient de préciser qu’à l’heure actuelle, Algérie ferries n’a pas encore partagé ce programme sur ses pages officielles.

Billets Alger – Naples : quels sont les prix d’Algérie ferries ?

À chaque ouverture d’une nouvelle ligne maritime, les voyageurs algériens se posent la question des prix. En effet, avec la hausse des prix des tickets de voyage vers l’Algérie, il devient difficile pour la diaspora de dénicher un billet à moindre coût.

En ce qui concerne la traversée Alger – Naples, Algérie ferries a mis en vente ses billets sur son site de réservation. Ainsi, pour un seul passager en siège économique, il faut dépenser 158 euros. Par ailleurs, si vous êtes une famille composée de deux adultes et deux enfants, et que vous souhaitiez voyager en cabine. Il convient de prévoir la somme de 1134 euros pour voyager entre Naples et Alger, le 24 juillet prochain. Il faut savoir que cette dernière est la seule date disponible sur le site de réservation de la compagnie maritime nationale.

Pour toute réservation, l’ambassade de l’Algérie à Rome invite les passagers souhaitant voyager à bord d’Algérie ferries à se rapprocher de l’agence Viva Viaggi, et ce par le biais d’un simple email à l’adresse : alessandra.improta@vivaviaggi.it. Ou, en appelant le numéro +31 081 552 4518.