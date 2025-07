Traversée Alger-Marseille reportée : Algérie Ferries annonce un nouveau départ

La compagnie nationale de transport maritime des passagers, Algérie Ferries, a annoncé le report de la traversée Alger–Marseille initialement prévue pour le 6 juillet 2025, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Selon un communiqué publié ce jeudi, le voyage devait s’effectuer à bord du navire Algérie 2. Finalement, la traversée est reprogrammée pour le 7 juillet 2025 à 12h00, cette fois à bord du navire Badji Mokhtar 3.

Dans le même communiqué, la compagnie informe que les enregistrements des passagers débuteront à 4h00 du matin et se termineront à 10h00. Il est ainsi fortement recommandé aux passagers de prévoir leur arrivée suffisamment tôt afin d’éviter tout désagrément. Par ailleurs, les voyageurs concernés sont invités à se rendre au port de Marseille, à la gare maritime de Cap Janet, en respectant les horaires précisés pour l’embarquement. La direction d’Algérie Ferries a tenu à rassurer ses clients que toutes les dispositions ont été prises pour assurer leur confort et leur sécurité, malgré ce changement de dernière minute.

La compagnie présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie les voyageurs pour leur compréhension et leur coopération. Elle rappelle également que de tels ajustements sont parfois inévitables dans le cadre des opérations maritimes internationales.

Algérie Ferries renforce son programme estival avec 320 traversées vers l’Europe

Afin de répondre à l’affluence estivale et mieux satisfaire les besoins des voyageurs, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), connue sous le nom d’Algérie Ferries, a annoncé un programme renforcé de traversées maritimes pour l’été 2025.

Invitée ce jeudi 3 juillet sur les ondes de la radio Chaîne 3, Mme Houria Touimer Kerkache, directrice du contrôle et de la gestion au sein de l’ENTMV, a révélé que 320 traversées ont été programmées cette saison. Celles-ci seront réparties à travers l’ensemble des ports nationaux, de l’Est à l’Ouest du pays, et desserviront les ports du sud de l’Europe, notamment les ports français et celui d’Alicante en Espagne.

Cette planification s’appuie sur une étude approfondie visant à mieux répartir le flux de passagers, alléger la pression sur les infrastructures portuaires algériennes, et garantir un service public fluide et efficace pendant la haute saison.

Des tarifs adaptés et des services compétitifs

En ce qui concerne les tarifs, Mme Touimer Kerkache a précisé que des offres promotionnelles sont proposées tout au long de l’année, avec des réductions allant jusqu’à 60 % pour les familles nombreuses. Une famille composée de quatre personnes et disposant d’un véhicule peut également bénéficier d’une réduction de 40 %.

S’agissant de la qualité des prestations à bord, la responsable a souligné la compétitivité de l’entreprise nationale face aux opérateurs étrangers. « Le service à bord d’Algérie Ferries n’a rien à envier à celui de la concurrence. Nous sommes d’ailleurs la seule compagnie à inclure les repas dans le prix du billet », a-t-elle affirmé.