Traversée Alger – Marseille : l’ENTMV lance un rappel important aux voyageurs

La Société nationale de transport maritime des passagers (ENTMV) a diffusé un communiqué officiel destiné aux voyageurs qui ont réservé leurs places sur la traversée programmée pour le 26 août 2025, reliant le port d’Alger au port de Marseille. L’annonce, relayée via la page Facebook de l’entreprise, insiste sur le respect strict des horaires d’enregistrement afin de garantir un départ fluide et conforme au programme établi.

Selon les précisions de la compagnie, les opérations d’enregistrement commenceront à 03h00 du matin et prendront fin à 07h00. Passé ce délai, aucun enregistrement ne pourra être effectué, ce qui signifie que les retardataires risquent de perdre leur voyage. L’ENTMV a tenu à rappeler que ces créneaux horaires sont mis en place pour permettre aux services portuaires et à l’équipage de finaliser les formalités administratives et de sécurité dans de bonnes conditions, avant l’appareillage du navire.

Transport maritime : la compagnie nationale rappelle aux passagers l’importance du respect des horaires d’embarquement

L’entreprise met l’accent sur la nécessité d’une organisation préalable de la part des passagers. Ceux-ci sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires pour rejoindre le port d’Alger dans les délais impartis.

Le respect des horaires n’est pas seulement une question de discipline, mais un impératif logistique qui garantit le bon déroulement de la traversée. En effet, tout retard peut engendrer des complications non seulement pour les voyageurs concernés, mais aussi pour l’ensemble des passagers et pour le programme de navigation du navire.

Cette communication intervient dans un contexte où la demande pour les traversées entre l’Algérie et la France connaît une forte hausse durant la période estivale. De nombreux ressortissants établis à l’étranger, notamment en France, profitent de la saison pour rentrer au pays ou regagner leur lieu de résidence.

Les liaisons maritimes représentent, pour une partie importante de la diaspora, un moyen de transport privilégié en raison de la possibilité d’embarquer des véhicules et de transporter des bagages en plus grande quantité que par avion.

Enregistrement de 3h à 7h pour le départ Alger–Marseille

Consciente de ces enjeux, l’ENTMV multiplie les rappels et insiste sur le respect des consignes organisationnelles. L’entreprise affirme que seule une coopération des voyageurs permettra de maintenir un service de qualité et de respecter les horaires fixés à l’avance.

Elle conclut son communiqué en réitérant son appel à la vigilance et à l’anticipation : arriver tôt au port, préparer ses documents de voyage et respecter les consignes de sécurité sont autant de conditions nécessaires pour voyager dans les meilleures conditions.

En somme, ce rappel de la Société nationale de transport maritime illustre l’importance d’une discipline collective afin de garantir le bon fonctionnement des traversées maritimes et d’assurer la satisfaction des passagers.