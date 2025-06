Traversée Alger-Marseille : horaires et consignes pour le 19 juin 2025

L’Établissement national de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a publié un communiqué important concernant la traversée Alger-Marseille prévue pour le jeudi 19 juin 2025 à bord du navire Badji Mokhtar 3.

L’entreprise informe que l’enregistrement des passagers débutera à 5 h du matin et se clôturera à 8 h le même jour.

Les voyageurs concernés sont ainsi appelés à prendre toutes les précautions nécessaires et à se rendre au port dans les délais impartis, afin d’éviter tout désagrément ou annulation de leur embarquement.

Cette mesure vise à assurer une meilleure fluidité du processus de départ, alors que la saison estivale bat son plein et que les liaisons maritimes avec la France connaissent une forte affluence.

🟢À LIRE AUSSI : GNV propose jusqu’à 40 % de réduction pour les voyageurs vers l’Algérie

Transport maritime : renforcement du partenariat entre l’Algérie et CMA CGM

En parallèle, le secteur du transport maritime en Algérie connaît une dynamique diplomatique et stratégique. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a récemment reçu Christine Cabau, représentante de CMA CGM, le géant français du transport de conteneurs.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de celle tenue le 2 juin entre le président Abdelmadjid Tebboune et Rodolphe Saadé, PDG du groupe. Cette dernière a comme objectif de consolider les projets conjoints entre l’Algérie et cette entreprise leader du secteur maritime, qui opère déjà dans neuf ports algériens, dont Alger, Béjaïa, Annaba et Skikda.

Rodolphe Saadé avait alors souligné sa confiance dans les capacités de développement de l’Algérie, évoquant un partenariat à long terme et l’ambition de surmonter les obstacles opérationnels pour faire avancer les projets communs.

Une nouvelle orientation stratégique ?

Dans ce contexte, des informations relayées par le journal français L’Opinion évoquent un possible abandon du projet du port d’El Hamdania, initialement prévu en collaboration avec la Chine. À la place, les autorités algériennes sembleraient opter pour une valorisation des ports existants, à travers une coopération renforcée avec CMA CGM.

Bien qu’aucune annonce officielle ne soit venue confirmer cette réorientation, cette tendance soulève des questions sur l’avenir des grands chantiers portuaires en Algérie. Ce changement stratégique viserait à accélérer la modernisation des infrastructures portuaires existantes, tout en renforçant l’ancrage de partenaires fiables dans le bassin méditerranéen.

Une ambition régionale affirmée

Avec une flotte de 664 navires et une capacité de 3,88 millions de conteneurs, CMA CGM est aujourd’hui la troisième plus grande compagnie mondiale de transport maritime.

Présente dans plus de 160 pays, elle propose des solutions multimodales qui combinent le maritime, le terrestre, l’aérien et la gestion portuaire.

🟢À LIRE AUSSI : Air Algérie annule tous ses vols vers cette destination jusqu’à nouvel ordre

En approfondissant sa collaboration avec un acteur de cette envergure, l’Algérie confirme sa volonté de jouer un rôle central dans le commerce maritime régional et d’optimiser la logistique autour de ses ports pour répondre aux enjeux économiques et géopolitiques à venir.