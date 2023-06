Traversée Alger – Marseille : Algerie Ferries annonce un changement pour ce 24 juin 2023

Algerie Ferries, la compagnie de navigation nationale, a annoncé une réorganisation majeure de ses itinéraires via une publication sur sa page Facebook. Selon le communiqué, le voyage programmé entre Alger et Marseille le 24 juin a été réacheminé. Il sera maintenant réalisé le 25 juin, avec une nouvelle route reliant Oran à Marseille.

Ce changement significatif implique que le navire « Tarek Ibn Ziad » sera le vaisseau responsable de cette traversée, partant à 11h00. Algerie Ferries a appelé tous les passagers concernés à prendre note de cette modification et à planifier leurs déplacements en conséquence. La compagnie a également exprimé son intention de travailler activement pour minimiser les éventuels désagréments que pourraient causer ces modifications à ses passagers.

La raison de ce changement d’itinéraire n’a pas été explicitement indiquée dans le communiqué.

Annulation des Traversées Baleària entre Valence et Mostaganem

En parallèle, le transporteur maritime espagnol Baleària a fait une annonce similaire, mais nettement plus impactantes pour les voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie. La compagnie a annulé ses traversées hebdomadaires entre Valence et Mostaganem, opérées par le navire Martin y Soler. Ces annulations concernent les voyages prévus du 1er juillet au 4 septembre 2023.

Cette décision, communiquée sur le site officiel de Baleària, affecte tous les voyages programmés les samedis à 20h00 et les dimanches à 18h30. Ce qui rend la situation encore plus difficile pour les passagers concernés, c’est l’annonce que le report et les changements de dates pour les billets ne sont pas disponibles.

Face à cette décision drastique, Baleària a assuré que son équipe traitera toutes les annulations et procédera au remboursement de ses clients. Alors que ces annulations risquent d’entraîner de nombreuses perturbations pour les passagers, la compagnie maritime a exprimé son engagement à gérer cette situation de la manière la plus transparente et efficace possible.