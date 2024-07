Travel Off Path : l’Algérie, une alternative aux destinations européennes surfréquentées

La destination Algérie séduit les touristes étrangers. Malgré son potentiel sous-exploité, le pays gagne de plus en plus en réputation et devient petit à petit la future destination des influenceurs. D’ailleurs, nombreux sont les médias internationaux, les aventuriers et les voyagistes qui ont fait l’éloge de ce pays.

C’est le cas aussi du média américain Travel Off Path qui a dévoilé une sélection de quatre destinations alternatives pour un séjour en Europe.

4 alternatives aux destinations surfréquentées d’Europe

À l’image de l’Italie et de l’Espagne, plusieurs autres pays européens font face à un tourisme excessif, que même les habitants en ont eu assez. En effet, dans le monde, des sites uniques comme la tour Eiffel, ou encore le Taj Mahal, sont devenus difficiles à préserver de la surfréquentation.

Aujourd’hui, une tendance des destinations dupes ou alternatives gagne du terrain dans le secteur touristique. Des voyageurs optent pour des lieux peu connus pour y passer leurs vacances. Dans ce sillage, Travel Off Path propose quatre destinations du bassin méditerranéen, pour échapper au tourisme de masse et profiter d’un séjour de rêve à bas prix.

En effet, Travel Off Path estime que l’Europe n’est pas le seul continent qui offre un accès à la mer turquoise et aux températures clémentes de la Méditerranée. Le média américain propose de tenter un séjour au Maroc, en Turquie, en Tunisie, mais aussi en Algérie.

“C’est l’un des joyaux cachés du bassin méditerranéen”, Travel Off Path

Tout comme les destinations européennes, ces quatre pays offrent une culture fascinante, une cuisine savoureuse et des paysages à couper le souffle, mais à une différence de près : ils sont beaucoup moins chers pour les touristes internationaux.

Dans ce sillage, Travel Off Path propose de tenter l’aventure de se rendre dans “l’un des joyaux cachés du bassin méditerranéen, l’Algérie“. Malgré son potentiel, le média estime que la majorité des voyageurs nord-africains ignore ce pays, en raison de la complexité des procédures de visa.

Une fois sur place, “ce sont de longs kilomètres de sable doux bordé d’eaux turquoise”, qui attendent d’être découvertes, estime le spécialiste des conseils de voyage. Par ailleurs, pour donner un aperçu de la large liste de sites et des magnifiques paysages qu’offre la destination Algérie, il cite : la Kasbah d’Alger, le port d’Oran, les ruines de Timgad et les fascinantes plages de Jijel. “La liste des merveilles algériennes, qu’elles soient naturelles ou construites par l’homme, est vraiment infinie“.

Travel off Path considère, aussi, l’Algérie comme une destination abordable. “550 dollars est une estimation sûre pour un séjour en Algérie“, écrit-il.

