Infrastructures : les chantiers routiers s’intensifient dans 12 wilayas

Les travaux de modernisation et d’entretien du réseau routier se poursuivent à travers plusieurs wilayas du pays, en parallèle du suivi des projets inscrits au titre du programme de l’année 2026.

Selon un communiqué du ministère des Travaux publics, ces interventions concernent les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, El Bayadh, Bouira, M’Sila,Mesaad, Tébessa, Tindouf, Oum El Bouaghi, Aïn Témouchent, Batna, Boussaâda et El M’Ghair.

Modernisation et renforcement des grands axes

À Bordj Badji Mokhtar, les travaux de modernisation de la Route Nationale n° 6 (RN 6), reliant le chef-lieu à Timiaouine sur un linéaire global de 150 km, battent leur plein.

Dans le cadre du lot n° 2, l’intervention cible un tronçon de 30 km (du point kilométrique PK 2013 au PK 2043). Pris en charge par la Société Nationale des Travaux Publics (SNTP), le chantier est actuellement à l’étape de pose de la couche de base en grave-bitume (GB).

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Dans la wilaya d’El Bayadh, le directeur des Travaux publics s’est enquis sur le terrain de l’avancement du projet de renforcement de la RN 111 en direction de la wilaya de Tiaret. Le taux d’avancement de ce projet de 10,5 km dépasse désormais les 50 %, soit 5,5 km déjà achevés.

À Bouira, les équipes s’attellent à la modernisation du Chemin de Wilaya n° 93 (CW 93) sur une distance de 20 km, traversant les communes de Lakhdaria, Maala et Zbarbar, avec le coulage de la couche de base en grave-bitume.

Du côté de Mesaad, les travaux de bitumage de la voie reliant les limites de la wilaya de Laghouat à celles d’Ouled Djellal ont repris. Ce tronçon de 50 km (du PK 50 au PK 100) dessert notamment les localités de Ghamameur, Oum El Khecheb et Oum El Adhaim.

Désenclavement local et sécurité routière

Dans la wilaya de Tébessa, le chantier de construction du chemin communal reliant Ghibar Oum Khaled à Tlidjène (25 km) se poursuit, parallèlement à l’aménagement de pistes d’accès sur 8,6 km dans la zone de Stah Guentis.

À Tindouf, l’opération porte sur la maintenance et le renouvellement de la signalisation horizontale de la RN 50, sur le tronçon menant au village d’Hassi Khebi via la commune d’Oum El Assel.

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Bonne nouvelle pour les usagers à Oum El Bouaghi : le projet de réhabilitation du CW 08 a été mis en service sur un tronçon de 9 km (du PK 24+600 au PK 33+600), au niveau de la commune de Boghrara Saoudi.

En ce qui concerne Aïn Témouchent, les travaux d’entretien de la RN 02 se poursuivent entre El Malah et Aïn Témouchent sur 12,6 km, avec la pose d’un revêtement en béton bitumineux dans le cadre du programme 2026.

Des avancées majeures à Batna, Boussaâda et El M’Ghair

À Batna, le projet de dédoublement de la voie reliant la RN 88 (aux frontières de la wilaya de Khenchela) à la RN 03 enregistre une progression constante sur une distance de 56 km.

À Boussaâda, les travaux de confortement de la RN 89 se poursuivent sur 10 km, précisément sur le tronçon reliant El Hamel à Djebel Messaad.

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Enfin, à El M’Ghair, le chantier de renforcement de la RN 03 (lot n° 01) touche à sa fin. Ce tronçon de 10 km situé entre Djamaa et Sidi Amrane (du PK 490+000 au PK 500+000) affiche un taux d’avancement de 100 % pour la pose de la couche de béton bitumineux, le traitement des accotements en sable gypseux recouverts d’un bicouche, ainsi que la finalisation du marquage au sol.