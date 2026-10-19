Ce chantier routier qui va désenclaver toute une wilaya algérienne

Le réseau routier de la wilaya de Tissemsilt connaît une transformation importante. Les opérations du secteur des travaux publics ont dépassé 95% d’avancement, dans le cadre du programme complémentaire de développement.

Le président Tebboune avait décidé ce programme en faveur de la wilaya fin 2022. Les autorités comptent sur ces ouvrages pour ouvrir de nouveaux accès à l’activité économique et à l’investissement.

Le secteur des travaux publics occupe une place de premier plan dans ce programme. Il a bénéficié d’une enveloppe d’environ 5 000 milliards de centimes. Ce montant représente près de la moitié de la valeur totale du programme.

Cette part traduit la priorité accordée à la modernisation du réseau routier. Elle vise aussi à améliorer la liaison entre la wilaya et les grands axes nationaux.

Plusieurs projets déjà mis en service

Le directeur des Travaux publics, Zine Eddine Bordji, a présenté l’état des travaux. Plusieurs grands projets sont déjà en service. Le premier est le dédoublement de la RN127, entre la commune d’El Ayoune et l’autoroute Nord-Sud, en direction de Médéa. Il s’étend sur 73 kilomètres.

Le dédoublement de la RN14 vers Tiaret est aussi achevé. Celui de la RN120, entre El Ayoune et la limite de la wilaya de Djelfa, l’est également.

D’autres chantiers se poursuivent pour porter les tronçons dédoublés à 136 kilomètres. Le dédoublement de la RN14 entre Tissemsilt et la limite de la wilaya d’Aïn Defla, sur 33 kilomètres, atteint 60% d’avancement.

Les équipes ont aussi lancé la pose de la couche d’asphalte sur le premier tronçon de la déviation. Elle relie Youssoufia au croisement des RN14 et RN127, en passant par Theniet El Had.

Cet axe doit fluidifier la circulation et relier la wilaya à l’autoroute Est-Ouest. Il pourrait raccourcir les trajets et soulager certains axes actuels.

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La déviation Khemisti-El Ayoune bientôt livrée

Le dédoublement de la déviation entre Khemisti et El Ayoune progresse sur 12 kilomètres. Les travaux ont atteint l’étape de la pose de l’asphalte. Les terrassements, le remblai en gravier et les canalisations d’évacuation sont terminés.

Selon Zine Eddine Bordji, le projet entre dans sa phase finale. Il doit désengorger les deux villes et faciliter la circulation, surtout celle des poids lourds.

Il relie aussi la RN127, déjà en service. Il devrait ainsi alléger la RN14, où circulent environ 20.000 véhicules par jour. Les autorités en attendent aussi un coup de pouce à l’économie locale.

RN19 vers Chlef : l’étude technique achevée

La direction des Travaux publics a terminé l’étude technique du dédoublement de la RN19. Elle porte sur le tronçon entre Tissemsilt et Bordj Bounaama.

Le chef du service de développement des infrastructures, Mohamed Bouras, a indiqué que le secteur a obtenu plusieurs études au titre de 2027. Elles concernent le dédoublement de tronçons de routes nationales et de wilayas, ainsi que la modernisation d’ouvrages d’art.

Une approbation initiale existe pour l’inscription du dédoublement de la RN19 entre Tissemsilt et Chlef. Un tronçon de 10 kilomètres est inscrit, de la sortie nord de la ville jusqu’à la zone d’El Karouj. Le second tronçon, de 28 kilomètres, relie Bordj Bounaama à la limite de Chlef. Cet axe subit une forte pression, notamment l’été, car il mène aux wilayas côtières.

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Des routes de wilaya promues au rang de routes nationales

La liste inclut l’étude du dédoublement du chemin de wilaya n° 14, sur 5 kilomètres, avec un ouvrage d’art. Il doit devenir la RN131.

Un projet de renforcement du chemin de wilaya n° 21 est aussi inscrit. Il relie El Mellab à Sidi Lantri, jusqu’à la limite de Relizane. Reclassé RN130, il bénéficiera aussi d’un traitement des glissements de terrain.

Le renforcement du chemin de wilaya n° 16, entre Sidi Mansour et Bouguara à Khemisti, est prévu sur 10 kilomètres. Le chemin n° 11 et l’aménagement du chemin n° 5 figurent aussi au programme.

Ces chantiers réorganisent le réseau de transport de la wilaya. Ils ouvrent de nouveaux accès aux autoroutes et améliorent la liaison entre les communes.

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