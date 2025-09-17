Travaux publics et infrastructures : voici les 4 priorités fixées par le nouveau ministre Djellaoui

Le nouveau ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé mardi un important meeting consacré à la finalisation du programme sectoriel pour 2026.

Cet événement s’est tenu au siège de la tutelle en présence des dirigeants des principaux opérateurs du secteur. L’objectif central de cette réunion était de calibrer le projet du budget de l’année prochaine et d’établir un ordre de priorité pour les opérations majeures.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une exécution rapide des projets pour soutenir le développement économique et social du pays. Il a également souligné le caractère prioritaire de plusieurs chantiers nationaux, bénéficiant d’une attention particulière du président de la République.

Modernisation du réseau routier algérien : priorités et budget 2026

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des projets à travers le territoire national. Le développement, la modernisation et l’entretien du réseau routier figuraient au cœur des préoccupations.

Une attention spécifique a été accordée aux programmes concernant le Grand Sud algérien. Ainsi qu’aux projets complémentaires dans les wilayas de Djelfa et de Tissemsilt. Le ministre a ordonné la mise en place d’un programme de travail immédiat. Ce programme inclut des visites de terrain régulières pour un suivi rapproché des grands projets.

Abdelkader Djellaoui a mis en exergue l’importance d’inclure la maintenance des routes et des autoroutes dans le projet de loi de finances 2026.

La maintenance de l’autoroute Est-Ouest a été explicitement citée comme une priorité absolue. Cette infrastructure majeure, vitale pour la circulation des biens et des personnes à l’échelle nationale, nécessite un entretien continu pour garantir sa pleine opérationnalité et sa sécurité.

Djellaoui fixe la feuille de route des travaux publics pour 2026 et appelle à accélérer les projets

Le ministre a donné des instructions fermes pour accélérer le rythme de réalisation des projets. Il a insisté sur la nécessité d’une contribution effective des infrastructures à la dynamique économique. Pour ce faire, il a exigé l’activation de commissions spécialisées.

Leur mission sera de diagnostiquer les obstacles qui freinent l’avancement des chantiers et de proposer des solutions concrètes. Cette démarche vise à garantir la livraison des ouvrages dans les délais impartis, répondant ainsi aux attentes des citoyens.

La tenue de cette réunion technique, peu après la prise de fonction du nouveau ministre, signale la volonté des pouvoirs publics d’insuffler une nouvelle dynamique au secteur. La priorité affichée est claire. Il s’agit d‘accélérer le tempo des réalisations tout en garantissant la qualité et la durabilité des infrastructures, avec un focus marqué sur l’entretien du réseau existant.

Résumé

Voici les 4 axes retenus par le nouveau ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui, pour 2026 :