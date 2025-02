Travaux nocturnes à Alger : un important axe routier fermé à la circulation temporairement

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé ce jeudi soir, dans un communiqué officiel, la programmation de travaux sur la route reliant Chéraga à Oued Koriche. Ces interventions nécessiteront une restriction temporaire de la circulation au niveau du quartier de Frais Vallon.

Une voie fermée pendant la nuit

Selon le communiqué, une portion de la chaussée sera réduite sur une longueur de 20 mètres à Frais Vallon, avec la fermeture d’une voie de circulation. Toutefois, la voie de gauche restera ouverte afin de permettre la continuité du trafic et de limiter les perturbations. Cette mesure sera en vigueur du jeudi 27 février 2025 à 23h00 jusqu’au vendredi 28 février 2025 à 07h00.

Un chantier essentiel pour le téléphérique d’Oued Koriche

Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’une intervention technique sur le téléphérique d’Oued Koriche. L’objectif est de lever et repositionner le pendule du pylône n°2, une opération nécessaire pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de cette infrastructure de transport en commun.

Les autorités locales ont présenté leurs excuses pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette restriction temporaire de la circulation. Elles appellent les usagers de la route à faire preuve de prudence, à adapter leur vitesse et à respecter la signalisation mise en place pendant la durée des travaux.

Cette intervention nocturne a été planifiée de manière à limiter l’impact sur le trafic quotidien. Toutefois, les automobilistes empruntant cet axe sont invités à prévoir un temps de trajet supplémentaire et à envisager des itinéraires alternatifs si nécessaire.

Un projet au service des usagers

Le téléphérique d’Oued Koriche constitue un moyen de transport pratique et efficace pour de nombreux habitants d’Alger. Son entretien régulier et ses modernisations sont essentiels pour assurer un service optimal. Ces travaux s’inscrivent donc dans une démarche d’amélioration continue de l’infrastructure de transport de la capitale.

En attendant la fin du chantier, la vigilance est de mise pour tous les usagers circulant dans la zone concernée.

Bientot un fichier national listant les conducteurs dangereux

Le ministère des Transports a lancé l’étude d’une proposition émanant de députés, visant à créer un fichier national pour identifier les conducteurs dangereux et responsables d’accidents graves. L’objectif principal de ce projet est de renforcer la sécurité routière en recensant les infractions et en appliquant des mesures dissuasives strictes.

Ce fichier permettrait d’enregistrer les noms des contrevenants et d’adopter des sanctions sévères, telles que des amendes financières doublées en cas de récidive. Les conducteurs fautifs pourraient également se voir interdire l’exercice de certaines professions liées au transport et être déférés devant des conseils disciplinaires. Dans les cas les plus graves, des peines de prison seraient envisagées.

Cette initiative vise à endiguer les comportements dangereux sur les routes et à réduire le nombre d’accidents qui causent chaque année de lourdes pertes humaines et matérielles. En inscrivant les contrevenants dans un fichier national, les autorités espèrent renforcer le suivi des récidivistes et dissuader les comportements à risque. La proposition est encore à l’étude, mais elle s’inscrit clairement dans la volonté de rendre les routes plus sûres et de protéger les citoyens.