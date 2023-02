Travaux au stade de Douéra : le ministère de l’habitat fait le point

Les travaux de construction du nouveau stade de Douéra avancent bien. Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Mohamed-Tarek Belaribi, insiste sur le respect des délais de réalisation.

En plus du stade Nelson Mandela (Baraki), l’Algérie va réceptionner deux nouveaux stades dans quelques mois. Il s’agit de Douéra et de Tizi-Ouzou. Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, poursuit ses visites d’inspection aux stades au cours de construction afin de s’arrêter sur le niveau de l’avancement des travaux.

Aujourd’hui le 6 février, le ministre a effectué une nouvelle visite d’inspection au nouveau stade de Douéra. Il a eu l’occasion d’assister aux différents ateliers. Il a commencé sa visite par l’inspection de la pelouse. La société de réalisation a posé la couche de sable, en attendant d’achever les travaux le début du mois de mars.

Le ministre Belaribi a également visité les travaux de la posée des sièges. Ces derniers connaissent une avance considérable puisque 70% des sièges ont été déjà posés.

Aménagement extérieur du stade : le ministre Belaribi menace

Par la suite, le ministre Belaribi a visité les travaux d’aménagement extérieur du stade, qui ont atteint 70%. Le moins que l’on puisse dire, il n’est pas satisfait de l’avancement des travaux.

En effet, le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville s’est montré sévère envers le maitre d’ouvrage, la société nationale des travaux publique. Il lui a exigé de vite rattraper le retard qu’accusent les travaux de l’aménagement extérieur, en ouvrant de nouveaux ateliers, tout en augmentant la cadence de travail avec le système 3*8. Et dans le cas où le maitre d’ouvrage ne se conforme pas aux nouvelles règles, le contrat qui lie les deux parties sera résilié.

Enfin, la visite d’inspection a été clôturée par une réunion technique, présidée par le ministre Belarbi. Une réunion qui avait pour but de résoudre les obstacles techniques, financiers et administratifs. Le ministre a demandé l’étude de tous les dossiers à partir de la semaine prochaine au siège du ministère.