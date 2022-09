Travailleurs étrangers temporaires : nouvelles mesures au Canada

Face à la pénurie de la main d’œuvre qui touche à la majorité de ses structures, le Canada n’a trouvé autre choix que de renforcer ces programmes d’immigration et d’instaurer de nouvelles lois permettant la protection de ses travailleurs étrangers.

C’est ce qui ressort du dernier communiqué de l’IRCC, rendu public dans la soirée du 26 septembre dernier. En effet, la ministre de l’emploi et du développement de la main d’œuvre, mais aussi le ministre de l’immigration canadien, ont annoncé la mise en place de nouvelles réglementations concernant l’immigration et la protection des travailleurs étrangers.

Au nombre de 13 modifications réglementaires, ces dernières ont pris effet à partir de la date de la publication de ce communiqué, soit le 26 septembre 2022.

Nouvelles mesures pour la protection des travailleurs étrangers temporaires au Canada

Ces nouvelles mesures ont pour but non seulement de protéger les travailleurs étrangers temporaires. Mais aussi d’accroître l’intégrité de plusieurs programmes. Notamment, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale.

Par ailleurs, ces mesures visent également à éviter que les travailleurs étrangers temporaires soient maltraités durant leurs séjours au Canada. Et ce, en :

Interdisant toutes sortes de violence de la part des employeurs à l’encontre des travailleurs étrangers, notamment ceux qui portent plainte ;

Interdisant les frais de recrutement imposés par les recruteurs aux travailleurs étrangers ;

Obligeant les employeurs à fournir aux travailleurs étrangers, un exemplaire sur leurs droits au Canada.

De plus, le gouvernement canadien oblige les employeurs qui ont recours au programme des travailleurs étrangers temporaires. De fournir, au besoin, une assurance maladie privée. Mais aussi de permettre un accès raisonnable aux soins de santé.

Ces règles vont permettre, également, à Emploi et Développement social Canada la suspension de toute nouvelle étude d’impact sur le marché de travail. Et ce, dans le cas où un employeur est soupçonné de ne pas être conformes à ces nouvelles conditions.

Ces nouvelles réglementations vont permettre d’instaurer plus de clarté et de transparence au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaire. Et de celui de mobilité internationale.