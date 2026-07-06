Travailleurs étrangers en France : vers la fin des titres de séjour d’un an ?

Passer de un à quatre ans de validité pour la plupart des titres de séjour : c’est l’objectif de la proposition de loi portée par la députée écologiste Léa Balage El Mariky. Si la réforme semble technique sur le papier, son impact sur le terrain est immense. Elle promet de sécuriser le quotidien de centaines de milliers de travailleurs étrangers et d’assécher une source majeure de précarité et d’exploitation.

Cette proposition de loi vise à « lutter contre la précarité administrative des travailleurs étrangers« . Le texte a été déposé le 2 juillet dernier par la députée écologiste Léa Balage El Mariky.

Le texte prévoit de porter de un à quatre ans la durée de la validité des titres de séjour pour les travailleurs étrangers en France. Son objectif est de mettre un terme aux discriminations structurelles et persistantes dans le monde du travail.

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Protéger les travailleurs étrangers

L’objectif de ce texte est clair : protéger les travailleurs étrangers qui portent à bout de bras les métiers essentiels de la société française. Pourtant indispensables, ces secteurs cumulent salaires de misère et conditions de travail épuisantes — entre pénibilité physique, cadences infernales et horaires éclatés. Comme le soulignent les données de la Dares, les personnes immigrées restent massivement surreprésentées dans ces emplois aussi vitaux que dévalorisés.

Avec le système actuel, la carte de séjour d’un an interdit toute stabilité. Même installés depuis des années, les travailleurs étrangers restent prisonniers d’un sursis permanent. Le renouvellement annuel transforme leur vie en un parcours du combattant, rythmé par la quête d’un rendez-vous en préfecture et l’angoisse quotidienne de basculer dans l’illégalité.

Cette précarité administrative est une aubaine pour les employeurs peu scrupuleux, qui s’en servent comme d’un levier d’exploitation. Face à la menace de l’irrégularité, ces travailleurs n’ont d’autre choix que d’accepter des conditions hors la loi et du travail dissimulé. Prisonniers de leur vulnérabilité, ils se retrouvent condamnés au silence, dans l’incapacité absolue de dénoncer les abus ou de saisir la justice.

Que prévoit la nouvelle proposition de loi ?

Pour y remédier, le texte législatif propose une simplification majeure. Son premier article unifie le régime de tous les salariés — qu’ils soient en contrat stable, précaire ou détachés — en quadruplant la durée de validité de leur titre de séjour, qui passerait d’un à quatre ans. Dans la même lignée, l’article 2 étend cette sécurité de quatre ans aux personnes bénéficiant d’une première admission au titre de la vie privée et familiale.

Derrière la technique juridique, il s’agit d’un véritable lifting du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda). Le texte propose de rayer les mots « temporaire » et « durée maximale d’un an » pour les remplacer par « pluriannuel » et « durée de quatre ans ». Autre verrou qui saute : l’obligation d’avoir un contrat à durée indéterminée (CDI) est supprimée de cet article, ouvrant la mesure à tous les travailleurs.

Dans sa version actuelle, la loi limite fortement les droits des salariés en CDI : l’article prévoit en effet qu’un travailleur étranger sous contrat à durée indéterminée ne peut prétendre qu’à un titre de séjour temporaire d’un an maximum, portant la mention « salarié ».

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