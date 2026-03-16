Travailleurs étrangers au Québec : Ottawa assouplit les règles pour ces permis de travail

Ottawa instaure une mesure exceptionnelle pour les travailleurs étrangers au Québec : ceux dont le permis arrive à échéance bénéficient désormais d’une prolongation de 12 mois pour maintenir leur activité professionnelle.

Initiée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette mesure vise à garantir la continuité de l’emploi des candidats à l’immigration économique. Elle cible prioritairement ceux dont le dossier est en cours d’examen par la province et qui sont toujours en attente de leur Certificat de sélection du Québec (CSQ).

Cette mesure prend la forme d’un permis de travail fermé d’une validité maximale de 12 mois. Cette catégorie d’autorisation impose au titulaire une restriction de mobilité professionnelle, l’obligeant à poursuivre ses fonctions exclusivement pour l’employeur désigné.

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Le permis prolongé de 12 mois pour les travailleurs temporaires au Québec

Cette autorisation s’inscrit dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI). Pour en bénéficier, les candidats doivent s’adresser directement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), sans avoir à effectuer de démarches supplémentaires auprès des autorités québécoises.

Selon le communiqué du 13 mars 2026, Ottawa souhaite, par ce biais, optimiser l’efficacité des politiques migratoires. Le gouvernement fédéral souligne que cette initiative a pour but de faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés déjà bien établis sur le territoire canadien depuis plusieurs années.

Les candidats ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour solliciter cette extension. De leur côté, les instances fédérales se sont engagées à réduire les délais d’attente grâce à une procédure de traitement prioritaire.

Comment bénéficier de cette mesure ?

Attention, ce dispositif n’est pas universel. Il est exclusivement réservé aux travailleurs étrangers temporaires déjà engagés dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec (PSTQ).

Le dispositif s’articule autour de deux cas de figure. Il bénéficie, d’une part, aux travailleurs ayant été invités à postuler pour une sélection permanente et, d’autre part, à ceux dont le dossier est déjà déposé dans le cadre du PSTQ.

Pour être éligibles, les demandeurs doivent être titulaires d’un permis de travail lié à un employeur spécifique, qu’il ait été obtenu via le PTET ou le PMI. Par ailleurs, une condition de calendrier s’impose : le titre actuel doit expirer entre le 13 mars et le 31 décembre 2026. Il est impératif de soumettre la demande de renouvellement avant que le permis initial ne devienne invalide.

Véritable sésame de l’immigration économique, le Certificat de sélection du Québec (CSQ) est le document par lequel la province manifeste son accord pour l’installation durable d’un candidat. Son obtention marque une étape décisive, ouvrant la voie à l’étape suivante : la demande de résidence permanente auprès des autorités fédérales.

Malgré cet assouplissement, les candidats restent soumis aux règles classiques de l’immigration. Le Certificat de sélection du Québec (CSQ) demeure l’étape incontournable pour pouvoir, dans un second temps, solliciter la résidence permanente au niveau fédéral.

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