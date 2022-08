Travailleurs des JM Oran sans salaires : le comité rompt le silence

La 19e édition des Jeux Méditerranéens s’est déroulée à Oran, du 25 juin au 6 juillet de cette année. Au vu de l’ampleur de cet événement sportif international, le comité d’organisation a misé sur l’organisation d’une cérémonie d’ouverture et de clôture, mais aussi des activités artistiques et culturelles le long de la période de ces jeux.

Pour la réussite des cérémonies, tout un programme avait été mis en place avec la participation de centaines de personnes que ce soit pour l’organisation ou pour le côté artistique.

Plus d’un mois après la clôture des JM Oran 2022, quelques artistes montent au créneau, en lançant des publications sur les réseaux réclamant leur paiement, qui selon eux tarde à être perçu.

Le Comité d’organisation des JM Oran 2022 sort de son silence

Les membres Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens, qui se sont réunis récemment à Oran, a publié un communiqué concernant les paiements des participants aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022.

Et c’est via un communiqué publié sur la page officielle du comité d’organisation, qu’il a été déclaré que : « Le comité d’organisation des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 confirme que les salaires des participants aux cérémonies d’ouverture et de clôture, et ceux participant aux diverses activités culturelles et autres services, sont tous préservés. »

Ce même communiqué : « confirme également que le comité travaille à mettre fin à toutes les transactions administratives et financières, dès que possible. » Le Comité des Jeux a également noté qu’il détenait environ 1 000 contrats de travail avec divers acteurs qui activent les différentes activités susmentionnées, et ce travail nécessite un certain temps pour corriger certaines des erreurs contenues dans les contrats et compléter les dossiers manquants. Mais aussi vérifier tous les numéros de comptes postaux soumis, dont un nombre important était incorrect ou incomplet, ce qui a entraîné la perturbation de l’ensemble du processus jusqu’à ce que toutes les données aient été corrigées.

La déclaration conclut : « Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens est donc surpris par ce qui est soulevé à propos de cette question sur les réseaux sociaux, dont une partie constitue une exagération de la question qui est sur le point d’être résolue sous la supervision du comité, cadres et le chef du comité des cérémonies d’ouverture et de clôture et des activités culturelles et ce sous la tutelle directe du gouverneur des Jeux Méditerranéens, Mohamed Aziz Derouz. »