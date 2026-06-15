Travailler en Espagne : un nouveau visa de 12 mois pour chercher un emploi, voici les conditions

Le gouvernement espagnol vient d’officialiser une mesure inédite dans son arsenal migratoire : un visa de recherche d’emploi d’une durée de douze mois. Ce visa est réservé aux ressortissants étrangers souhaitant intégrer le marché du travail espagnol par la voie légale.

Inscrit dans le cadre des nouvelles réglementations sur l’immigration, ce dispositif met fin à une contrainte jugée irréaliste depuis des années. Auparavant, les candidats à l’emploi ne disposaient que de trois mois pour décrocher un contrat sur le sol ibérique.

Un délai que les associations professionnelles et les analystes du marché du travail qualifiaient unanimement d’insuffisant au regard des réalités du recrutement européen.

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Un visa soumis à trois critères stricts : filiation, profession et géographie

Ce nouveau titre de séjour n’est pas une porte ouverte à tous. Le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations a été clair : trois critères stricts encadrent l’accès à ce dispositif.

Le premier critère est familial. Les candidats pouvant prouver une filiation directe avec un ressortissant espagnol de naissance, qu’il s’agisse d’enfants ou de petits-enfants, bénéficient d’une priorité explicite. L’objectif est de faciliter le retour et l’insertion professionnelle des membres de la diaspora espagnole. Ainsi, cela concerne aussi leurs descendants immédiats.

Le deuxième critère est professionnel. Seuls les étrangers titulaires de qualifications techniques ou académiques correspondant aux métiers en tension ou aux secteurs stratégiques identifiés par le Service public de l’emploi d’État (SEPE) sont éligibles. Autrement dit, les profils généralistes sans spécialisation reconnue ne sont pas visés par ce visa.

Le troisième critère est géographique. Certaines régions ou provinces de la péninsule ibérique confrontées à des déséquilibres démographiques ou à des besoins urgents de main-d’œuvre pourront être prioritairement ciblées dans l’attribution de ces autorisations.

Un processus en deux temps : recherche d’emploi puis conversion du visa

La mécanique du dispositif est pensée en deux temps distincts. Durant les douze mois de validité du visa, le bénéficiaire jouit d’un séjour légal et stable sur le territoire espagnol. Il peut participer à des entretiens d’embauche, rencontrer des employeurs et engager des négociations contractuelles. En revanche, il ne peut pas commencer à travailler immédiatement. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle reste conditionné à la signature d’un contrat formel.

Une fois qu’un accord est conclu avec un employeur respectant les seuils du salaire minimum et les obligations de cotisation sociale, la procédure bascule automatiquement. Les autorités migratoires convertissent alors le visa de recherche d’emploi en un permis de résidence et de travail à part entière. Le travailleur étranger se retrouve ainsi pleinement intégré dans l’économie formelle espagnole. Il bénéficie alors de tous les droits associés.

Par ailleurs, ce mécanisme de conversion est central. Il évite la rupture administrative qui obligeait jusqu’ici de nombreux candidats à repartir dans leur pays d’origine pour y solliciter un visa de travail. Cela se produisait après avoir pourtant trouvé un employeur sur place.

Cette mesure ne surgit pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une séquence de réformes migratoires engagées par Madrid depuis plusieurs mois. D’ailleurs, en avril 2026, l’Espagne avait lancé son plus vaste programme de régularisation depuis vingt ans, ciblant plus de 500 000 travailleurs sans-papiers présents sur son territoire.

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