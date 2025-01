Travail, études, regroupement familial : l’Allemagne facilite les demandes de visa Schengen

Bonne nouvelle pour les demandeurs de visa Schengen ! Le gouvernement allemand vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle plateforme numérique visant à simplifier les démarches de demande de visa national.

Les demandes de visa à des fins de travail, d’études et de regroupement familial peuvent être déposées via le nouveau portail consulaire qui a été mis en place pour simplifier les démarches d’obtention de visa.

À LIRE AUSSI : Une destination de plus s’ouvre aux Algériens : ce pays lève l’obligation de visa pour ses visiteurs

Visa Schengen : l’Allemagne lance un nouveau portail consulaire

Les demandeurs de visa allemand bénéficieront d’un processus de demande plus simplifié, grâce à l’entrée en vigueur du nouveau portail consulaire. Plusieurs catégories sont concernées, notamment les candidats au visa de travail, les étudiants et les ressortissants étrangers qui souhaitent bénéficier d’une procédure de regroupement familial.

Cette nouvelle plateforme facilite la réception des demandes de visa au niveau des bureaux consulaires et réduit le délai d’attente et les démarches administratives qui entourent le processus de demande de visa Schengen pour l’Allemagne.

Par ailleurs, le pays a relié un total de 167 bureaux consulaires et ambassades à son nouveau système et prévoit d’étendre davantage son réseau à l’international.

Une mesure révolutionnaire pour l’Allemagne

Le ministre allemand des Affaires étrangères a qualifié cette initiative de révolution. Notamment, dans le cadre de la stratégie du pays pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre, qu’enregistrent plusieurs pays européens en ce moment.

En effet, cette initiative a pour objectif de faire venir les travailleurs étrangers et les personnes hautement qualifiées pour s’installer et travailler sur le sol allemand plus rapidement.

Dans ce sillage, le gouvernement allemand a mis en place une série de mesures facilitant l’immigration professionnelle. En plus d’avoir simplifié les démarches administratives pour obtenir un visa, Berlin a adopté une loi sur l’immigration qualifiée particulièrement avantageuse. Celle-ci offre aux travailleurs hautement qualifiés des conditions d’accueil très attractives, assorties de procédures d’admission simplifiées.

Désormais, les travailleurs étrangers profitent des avantages de la carte d’opportunité. Cette dernière offre aux migrants la possibilité de s’installer dans le pays, pour des fins de travail, grâce à des connaissances de base en allemand, un diplôme universitaire et deux ans d’expérience professionnelle.

Pour rappel, le gouvernement allemand prévoit d’augmenter de 10%, en 2025, son quota de visas de travail qui sera accordé à des ressortissants étrangers. Et ce, dans le but d’attirer les compétences étrangères dont l’économie allemande a besoin.

À LIRE AUSSI : Plus de visas de travail en 2025 : ces 2 pays ouvrent leurs portes à l’immigration professionnelle