Travailler en Europe : l’Estonie assouplit ses règles et cible 12 secteurs en pénurie

Pour attirer les talents là où les besoins sont les plus urgents, l’Estonie s’apprête à faire évoluer ses règles de recrutement international. Le gouvernement vient d’émettre une proposition clé : fixer un quota maximal de 2 569 titres de séjour temporaires en 2027 pour cibler spécifiquement les secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

Pour moderniser son cadre d’immigration professionnelle, le ministère de l’Intérieur estonien a transmis trois projets de règlements pour consultation. Ces textes définissent les domaines prioritaires, l’attribution des titres de séjour pour motif professionnel et le quota d’immigration pour 2027, en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers le 1ᵉʳ janvier 2027.

Bien que ces textes doivent encore passer par les étapes d’examen légal, cette initiative marque un virage stratégique majeur pour l’attractivité économique du pays et l’accueil des travailleurs étrangers.

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Travail en Estonie : vers de nouvelles conditions pour les candidats étrangers

Pour les candidats à l’immigration professionnelle en Estonie, le principal changement cible les secteurs en pénurie de main-d’œuvre. Ces démarches concernent l’obtention d’un titre de séjour temporaire autorisant à exercer une activité professionnelle dans le pays.

Adoptées par le Parlement estonien en mai 2026, les nouvelles dispositions légales fixant ce cadre entrent dans leur phase opérationnelle. Le ministère de l’Intérieur a soumis ses propositions aux concertations ministérielles pour arrêter la liste des secteurs prioritaires et les plafonds associés : les volumes annoncés restent donc provisoires à ce stade.

Le projet pour 2027 prévoit un plafond de 2 569 titres de séjour temporaires pour les recrutements dans les secteurs sous tension, soit 0,2 % de la population permanente du pays. Ce chiffre s’ajuste selon le contexte économique, le ministère s’appuyant sur une prévision de croissance réelle du PIB de 2,5 % pour l’année en cours.

La liste soumise propose douze secteurs clés — dont la fabrication d’équipements électroniques, de machines, de véhicules, de produits chimiques, pharmaceutiques, ainsi que la métallurgie, la filière bois, le transport et la logistique. L’objectif est d’apporter une solution directe aux entreprises confrontées à une pénurie locale de compétences.

Des démarches facilitées et un seuil de salaire ajusté

Dans ces secteurs prioritaires, les employeurs seraient dispensés de l’accord préalable de la Caisse d’assurance chômage pour embaucher un candidat étranger. En contrepartie, la rémunération proposée devra représenter au minimum 80 % du salaire mensuel brut moyen estonien, conformément aux règles fixées par le Parlement.

La réforme simplifiera aussi la mobilité professionnelle : un salarié étranger pourra changer d’employeur sans solliciter de nouveau titre de séjour. Il appartiendra au nouvel employeur d’enregistrer la modification auprès des autorités et d’en respecter les critères légaux, notamment le seuil de rémunération. L’octroi de l’autorisation restera toutefois soumis à l’évaluation rigoureuse de chaque dossier.

Le quota de 2 569 titres ne s’assimile pas au quota général d’immigration. Pour 2027, le ministère suggère un plafond global distinct de 1 284 personnes, équivalent à 0,1 % de la population permanente, soit une légère évolution par rapport aux 1 292 places accordées en 2026.

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Ces nouvelles dispositions offriront ainsi de meilleures opportunités dans les professions ciblées, tout en conservant un cadre réglementaire strict. Les candidats devront suivre la finalisation des décrets et s’assurer que leur secteur figure bien dans la liste officielle avant de lancer leurs démarches. La mise en application de cette réforme reste confirmée par le Parlement au 1ᵉʳ janvier 2027.

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