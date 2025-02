Travail en Europe : ce secteur est celui qui recrute le plus en 2025, voici les métiers recherchés

Le marché du travail européen est en constante évolution, avec des besoins spécifiques dans divers secteurs d’activité et une demande de compétences variées. Les gouvernements européens ont adapté leurs législations pour faciliter l’immigration des travailleurs étrangers et répondre à ces besoins.

Face à une demande croissante de main d’œuvre dans divers domaines, il est essentiel de se pencher sur les métiers et les profils les plus recherchés en Europe en 2025, pour comprendre les tendances du marché de travail et les compétences requises.

À LIRE AUSSI : Bourses Fulbright 2026 : les USA ouvrent leurs portes aux Algériens

L’Europe enregistre un besoin accru dans le domaine informatique

En se basant sur les données d’Eurostat, qui a examiné des centaines de plateformes de recrutement, le site Visual Capitalist a dressé une liste des emplois les plus demandés dans l’Union européenne, selon les données recueillies à partir d’annonces d’emploi en ligne, sur une année.

Pour l’année en cours, les missions qui connaissent la croissance la plus rapide sont liées aux technologies de l’information, au transport et au développement commercial. Conformément aux données d’Eurostat, l’Europe connaît un besoin accru dans le domaine informatique.

En effet, près d’une offre d’emploi sur dix dans cette base de données concerne un spécialiste des technologies de l’information et de la communication. Cela peut aller de l’assistance aux utilisateurs, à la maintenance des périphériques réseau, à l’installation…

Par ailleurs, l’économie européenne offre de nombreuses opportunités pour ceux qui ne possèdent pas de compétences techniques spécifiques. Divers secteurs sont en constante recherche de personnes motivées et compétentes dans d’autres domaines, tels que la vente et le marketing, les transports, l’installation des équipements électriques…

Quels sont les emplois où les recrutements sont en hausse ?

L’Europe a besoin de talents diversifiés pour soutenir son économie. En chiffres, ce manque de main d’œuvre se traduit par :

Spécialistes des TIC : plus de 871 000 offres d’emploi en ligne ;

Développeurs de logiciels : 515 000 offres ;

Ingénieurs : 412 000 offres d’emploi en ligne ;

Travailleurs de l’industrie manufacturière : 385 000 offres ;

Techniciens en sciences de l’Ingénieur : 351 000 annonces de recrutement ;

Vendeurs en magasin : 312 000 postes vacants ;

Travailleurs dans le domaine des transports : 308 000 offres d’emploi en ligne ;

Responsables marketing : 280 000 offres d’emploi ;

Soutien administratif : près de 262 000 offres ;

Associés financiers : 246 000 offres d’emploi ;

professionnels de la vente : un total de 219 000 offres d’emploi ;

Secrétaire d’administration : 216 000 offres d’emploi recueillies par Eurostat.

Selon un récent rapport de LinkedIn, les emplois qui connaissent la croissance la plus rapide varient d’un pays à un autre. Cependant, la tendance montre que les postes à l’Intelligence artificielle, au développement durable et à la cybersécurité sont en hausse, car les entreprises européennes s’efforcent à maitriser ces tendances.

En France par exemple, les postes les plus recherchés sont : responsable du développement commercial, responsable des admissions, courtier en énergie, directeur des recettes et enfin directeur d’établissement de soins de santé.

À LIRE AUSSI : Visa de nomade numérique : ces pays qui rivalisent pour attirer les télétravailleurs