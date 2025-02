Travail en continu : Vague de recrutements dans les ports algériens pour une activité 24h/24

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a révélé que sept navires algériens de transport de marchandises sont actuellement hors service. Il a indiqué que le Premier ministre, a donné des instructions au ministre des Finances pour débloquer les fonds nécessaires à la réparation de ces navires commerciaux et renforcer les capacités nationales dans le domaine du transport de marchandises par voie maritime.

Lors d’une audition organisée par la commission des transports de l’Assemblée populaire nationale (APN), lundi, Sayoud a annoncé que le paquebot Tarek Ibn Ziyad reprendra du service dès le mois de juillet prochain. Cette décision intervient dans un contexte de hausse record des réservations enregistrées par la communauté algérienne résidant à l’étranger, notamment en France.

Concernant les récentes décisions du président Tebboune visant à porter le niveau d’activité des ports algériens à 24 heures sur 24, sept jours sur sept, le ministre a confirmé que l’Algérie a acquis des équipements modernes pour renforcer l’efficacité des ports. Un budget de 70 milliards de dinars a été alloué pour mener à bien cette opération.

En outre, Sayoud a donné des instructions aux directeurs des ports algériens, notamment ceux d’Alger, Béjaïa, Oran, Aïn Témouchent et Jijel, pour ouvrir des recrutements et renforcer les équipes de travail à tous les niveaux.

L’objectif est d’atteindre une activité portuaire de haut niveau, de réduire les temps d’attente des navires à quai ou en mer avant le déchargement de leurs cargaisons, et d’améliorer globalement l’efficacité des ports nationaux.

Recrutement : Le ministre du Travail met l’accent sur l’importance d’éviter les conditions irréalistes

Dans une démarche complémentaire visant à faciliter l’accès à l’emploi, Fayçal Bentaleb, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a déclaré que son département ministériel s’efforce d’alléger les conditions d’embauche en négociant avec les organismes employeurs.

L’objectif est d’offrir un maximum de chances aux demandeurs d’emploi débutants en réduisant les conditions jugées excessives ou impossibles à remplir.

Dans sa réponse datée du 18 février courant à une question parlementaire écrite, Bentaleb a expliqué que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a entamé, dès 2010, un processus de modernisation de ses structures pour s’adapter à l’évolution du marché du travail.

Cette modernisation passe par la numérisation des outils et des mécanismes de gestion, visant à améliorer la qualité du service public et à renforcer la transparence dans le traitement des offres d’emploi. Cela garantit ainsi l’égalité des chances pour tous les demandeurs d’emploi dans leur candidature à des postes dans le secteur économique.

Le ministre a précisé que parmi les principales innovations numériques mises en place figurent un système d’information, ainsi que 37 services électroniques et programmes de bases de données.

Ce système, baptisé « Wassit » , assure une médiation transparente et efficace. Parmi les services numériques proposés, on trouve « Wassit Online« , le portail algérien des emplois et des métiers, ainsi que des services dédiés aux grandes entreprises et aux travailleurs indépendants via la plateforme « Forsati ».

Bentaleb a également souligné le rôle crucial des conseillers en emploi, qui négocient avec les employeurs pour alléger les conditions d’embauche, notamment en réduisant le nombre d’années d’expérience requises. Cela permet d’offrir plus d’opportunités aux jeunes demandeurs d’emploi. Par ailleurs, les demandeurs d’emploi non qualifiés sont orientés vers des centres de formation professionnelle pour acquérir les compétences nécessaires aux besoins du marché du travail.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à faciliter l’accès à l’emploi tout en répondant aux exigences actuelles du marché, tout en garantissant équité et transparence dans le processus de recrutement.

Ces efforts, combinés à ceux du ministère des Transports pour renforcer les capacités portuaires, témoignent d’une volonté gouvernementale de dynamiser l’économie nationale et de créer des opportunités d’emploi pour les Algériens.