Travail des étudiants étrangers : le Canada apporte des changements

La pénurie de main d’œuvre n’est pas un nouveau phénomène sur le territoire canadien. Cependant, ces derniers temps, ce pays éprouve de plus en plus de difficultés pour répondre au besoin de la main d’œuvre dont souffrent la majorité de ses structures.

Pour palier ce besoin, le Canada s’est engagé dans une série de programmes et de facilitations, permettant aux travailleurs étrangers de bien s’installer et exercer leur profession sur le sol canadien. C’est dans ce sillage, que l’IRCC a, précédemment, annoncé de nouvelles mesures permettant la protection des travailleurs étrangers.

Mais ce n’est pas Tout. Le Canada a également décidé de simplifier la résidence permanente aux professionnels de la santé, notamment aux médecins. Par ailleurs, le 7 octobre dernier, le gouvernement canadien a décidé de permettre aux étudiants étrangers, dont des Algériens, de contribuer dans la lutte contre la pénurie du personnel dans ce pays.

Levée temporaire de la limite d’heure de travail des étudiants étrangers au Canada

Pour aider les employeurs à surmonter leurs difficultés de recrutement, le ministre de l’immigration canadien, Sean Fraser, a annoncé, le 7 octobre dernier, une nouvelle qui concerne les étudiants étrangers dans son pays. Il s’agit, notamment, de la levée de la limite d’heure de travail hors campus de ces derniers.

En effet, à partir du 15 novembre 2022 et jusqu’à la fin de l’année prochaine, à savoir le 31 décembre dernier, les étudiants étrangers seront autorisés à travailler, hors campus, plus de 20 heures par semaine pendant une session. Sont concernés par ce changement :

Les étudiants étrangers, dont le permis d’études a déjà été délivré ;

Ceux en possession d’un permis d’études, mais qui ne sont pas encore arrivés au Canada ;

Les étudiants qui ont déposé une demande de permis d’études avant le 7 octobre, mais qui sont en attente d’une approbation.

Un projet pilote pour le traitement des demandes de permis d’études au Canada

Ce changement va permettre non seulement aux étudiants étrangers, dont des Algériens, d’acquérir plus d’expérience. Mais aussi, d’augmenter la disponibilité des travailleurs étrangers, rapporte l’IRCC sur son site officiel.

Par ailleurs, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada a fait part d’un prochain lancement d’un projet pilote. Ce dernier, vise à automatiser le traitement des demandes visant la prolongation des permis d’études pour les étudiants étrangers.

En effet, ce projet pilote a pour but d’améliorer le service client. Notamment, en permettant un traitement plus rapide des demandes de permis d’études. Un tel projet va également permettre de réduire les délais de réponse. Et permettre aux différents agents de se concentrer sur des dossiers plus complexes.