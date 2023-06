Trasmediterránea met en promotion ses billets de voyage vers l’Algérie

C’est l’été, les voyageurs algériens profitent de cette période pour voyager ou rejoindre leurs familles sur le territoire national. Par ailleurs, les prix des billets, en ce moment, freinent les projets de voyage de plusieurs d’entre personnes parmi ces derniers.

Dans ce sillage, en plus des deux compagnies maritimes et aériennes nationales, d’autres transporteurs étrangers profitent de cette période pour lancer leurs plus belles offres.

Traversées Espagne – Algérie : Trasmediterránea annonce une nouvelle offre promotionnelle

C’est le cas de la compagnie maritime, Trasmediterránea, qui a décidé de lancer de nouvelles promotions sur ses voyages vers l’Algérie. En effet, dans un communiqué publié sur son site de réservation, ce transporteur maritime levé le voile sur une nouvelle offre tarifaire.

Trasmediterránea propose à ses voyageurs de réserver des allers-retours depuis le port d’Almeria vers Oran et Ghazaouet en Algérie, au prix de 599 euros. Ce tarif correspond à un voyage en aller-retour, pour une personne qui voyage en siège touriste. Par ailleurs, Trasmediterránea précise que cette nouvelle offre inclut également les tarifs d’une voiture.

Dans ce sillage, la compagnie maritime informe ses voyageurs intéressés par cette offre qu’un voyage adapté à leurs besoins, une restauration halal. Et pleins d’autres services seront mis à disposition de ses passagers. En revanche, dans son communiqué, Trasmediterránea a fait savoir que le billet acheté dans le cadre de cette offre est échangeable et remboursable, et ce, conformément aux conditions de tarifs et de transport. En revanche, les billets retours dits ouverts ne sont pas acceptés, lit-on dans le communiqué de Trasmediterránea. Cette dernière invite aussi ses passagers à se présenter suffisamment à l’avance, au niveau des ports, pour éviter les files d’attente et les désagréments de dernière minute.

Pour rappel, en dehors de cette offre promotionnelle, chez Trasmediterránea, un billet de voyage en aller-retour, véhicule inclus, est proposé au prix de 1163 euros. Et ce, notamment pour un voyage programmé entre le 9 août et le 14 septembre 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> Saison estivale : Baleària annule ses traversées Valence – Mostaganem

>> Algérie Ferries ouvre les réservations sur ses traversées vers Barcelone