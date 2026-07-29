Transports : Pendant qu’Air Algérie accélère, Sayoud met la SNTF sous pression

Le secteur des transports en Algérie connaît une dynamique d’expansion majeure. Alors qu’Air Algérie franchit une nouvelle étape stratégique avec la réception de deux nouveaux appareils de type Boeing 737 MAX 8, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, hausse le ton face aux responsables de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) pour exiger une amélioration radicale des prestations.

Air Algérie : Réception de deux Boeing 737 MAX 8 baptisés « Peace » et « Africa »

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 29 juillet 2026, le groupe Air Algérie a annoncé l’accueil de deux nouveaux avions de type Boeing 737 MAX 8, baptisés respectivement « Peace » et « Africa ».

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement et de modernisation de la flotte nationale, concrétisant la vision stratégique visant à développer le secteur du transport aérien.

Avec la livraison de ces deux appareils, le nombre d’avions reçus dans le cadre du programme d’acquisition de 10 Boeing 737 MAX 8 s’élève désormais à trois unités.

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Le groupe réaffirme ainsi son engagement à moderniser sa flotte, accroître ses capacités opérationnelles et offrir des services de meilleure qualité à sa clientèle, tout en accompagnant la croissance soutenue du trafic aérien.

SNTF : Saïd Sayoud rappelle à l’ordre les cadres du secteur ferroviaire

Parallèlement au secteur aérien, le volet ferroviaire est également au cœur des priorités gouvernementales. Le ministre Saïd Sayoud a présidé, ce mercredi soir au Palais du Gouvernement, une réunion élargie avec les cadres de la SNTF, en présence du Directeur général de la société, des directeurs régionaux ainsi que des cadres centraux du ministère.

Au cours de cette rencontre, Sayoud a adressé une série d’instructions fermes visant à moderniser les méthodes de gestion et d’exploitation pour garantir un service public efficace et adapté aux besoins réels de la population.

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Il a exigé une mobilisation générale de l’ensemble du personnel, appelant à instaurer une rigoureuse culture du résultat et du respect des horaires afin de mettre un terme définitif aux retards répétés.

Le premier responsable du secteur a également mis l’accent sur la nécessité d’améliorer significativement les conditions d’accueil des voyageurs et d’investir dans la formation continue des ressources humaines.

Enfin, rappelant que la sécurité et la sûreté des usagers constituent une priorité absolue, le ministre a ordonné une application stricte des normes de sécurité, concluant que la modernisation du réseau ferroviaire demeure une responsabilité collective exigeant un travail d’équipe exemplaire.