Transports – Aïd El Fitr, été et Hajj 2023 : les directives du ministre

Le ministre des Transports, Youcef Chorfa a donné, lors d’une réunion avec les cadres de son secteur, nombre d’instructions relatives aux préparatifs en prévision de l’Aïd El Fitr et des saisons estivale et du Hadj 2023.

En effet, selon un communiqué du ministère des Transport, c’est lors de cette réunion qui s’est déroulée hier, le jeudi 6 avril par visioconférence en présence de cadres de l’administration centrale et de Directeurs des transports de wilayas, le ministre a évoqué les défis auxquels le secteur fait face, ainsi que les prochaines échéances importantes.

Chorfa a ordonné, lors de cette rencontre, de « réunir tous les moyens pour une bonne préparation en vue d’assurer le transport aux citoyens durant Aïd El Fitr, tous modes confondus », soulignant « le suivi qualitatif des services proposés au niveau des aéroports, mais aussi de la pleine disposition des infrastructures à recevoir les citoyens en tout confort », précise le communiqué.

En outre, le ministre des Transports a enjoint de mettre en place « une feuille de route étudiée en prévision de la saison estivale pour tous les modes de transport terrestre, aérien et maritime« , ajoute la même source.

Il a également ordonné « la préparation de la saison du Hadj 2023, en assurant des moyens de transport entre les wilayas pour les pèlerins, et en œuvrant en coordination avec les agences de tourisme pour garantir le bon déroulement de cette opération ».

Qu’a dit le ministre concernant les gares routières ?

Youcef Chorfa a par ailleurs relevé l’importance de « veiller au bon fonctionnement des différentes gares routières sur l’ensemble du territoire national, en réunissant les conditions de confort, en assurant la sécurité des citoyens à travers le contrôle technique périodique des véhicules, et en respectant le système de roulement entre les chauffeurs, notamment sur les longs trajets », poursuit ce même communiqué.

La réunion était l’occasion pour écouter les interventions de certains directeurs de wilayas sur l’état du secteur et les dossiers en cours dans les différentes wilayas de leur compétence.

A ce titre, le ministre a rappelé aux directeurs de wilayas « l’importance de ce secteur stratégique et vital, et son rôle dans l’accompagnement des différents projets structurants qui contribuent au développement socioéconomique du pays, ce qui nécessite un haut sens des responsabilités et davantage d’efforts et de dévouement pour servir le secteur et le pays ».