Transports à Alger et Blida : Le ministre dévoile des projets d’expansion du métro et du tramway

Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé aujourd’hui lors d’une session de questions orales au Conseil populaire national des perspectives prometteuses pour l’expansion des réseaux de métro et de tramway à Alger et dans la région de Blida. Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre du plan jaune relatif aux transports et aux mobilités, visent à améliorer la qualité du service public ainsi que le cadre de vie des citoyens.

Lors de cette session, le ministre Saïd Saïoud a précisé que certains projets d’expansion sont déjà en phase d’exécution, tandis que d’autres sont prévus pour l’avenir. Il a notamment évoqué l’extension du réseau de métro et de tramway vers plusieurs communes, y compris vers les municipalités d’Ouargla, Sidi Moussa et Bougara, ainsi que vers certaines communes de la wilaya de Blida.

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie globale visant à moderniser le système de transport urbain et à rendre la mobilité plus fluide pour les habitants.

Selon le ministre, le plan jaune des transports prévoit des investissements significatifs pour améliorer les infrastructures existantes et en créer de nouvelles.

L’objectif est de faciliter les déplacements quotidiens des citoyens, d’optimiser la gestion des flux de trafic et de soutenir le développement économique régional. En rendant la mobilité plus efficace, ces projets devraient également contribuer à réduire l’empreinte carbone et améliorer la qualité de l’air dans la métropole algérienne.

Le rapprochement entre Alger et Blida : une coordination renforcée

Le ministre Saïd Saïoud a souligné l’importance stratégique du rapprochement entre la wilaya d’Alger et celle de Blida. Avec l’expansion des nouveaux ensembles résidentiels et la croissance démographique, la coordination entre les autorités locales de ces deux wilayas devient essentielle pour assurer une mobilité harmonieuse.

Il a indiqué que cette collaboration permettra de planifier des solutions de transport adaptées aux besoins des citoyens et de créer des synergies pour le développement des infrastructures. En effet, le rapprochement géographique et économique entre Alger et Blida offre une opportunité unique de mutualiser les ressources et d’optimiser l’implantation des nouvelles lignes de métro et de tramway.

Cette coopération intercommunale vise non seulement à faciliter les déplacements, mais aussi à dynamiser l’économie locale par une meilleure connectivité entre les zones urbaines et périurbaines.

Vers une meilleure qualité de vie et un service public modernisé

L’ensemble de ces projets témoigne de l’engagement des autorités à améliorer la qualité de vie des citoyens en modernisant le service public de transport. L’expansion du métro et du tramway est perçue comme un levier essentiel pour désengorger la circulation dans la métropole, réduire les temps de trajet et renforcer l’accessibilité aux services pour tous.

Le ministre Saïd Saïoud a conclu en affirmant que ces initiatives, en cours ou à venir, feront partie intégrante d’un plan global visant à transformer le paysage des transports en Algérie. La modernisation des infrastructures de mobilité, conjuguée à une coordination renforcée entre Alger et Blida, augure d’un avenir prometteur pour le transport public et, par conséquent, pour le développement économique et social de la région.