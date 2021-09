Transport urbain : vers l’augmentation des prix ?

Le pouvoir d’achat du citoyen Algérien s’affaiblit de plus en plus. Après la flambée des prix des denrées alimentaires voilà que c’est au tour des services d’afficher des hausses. Comme à chaque fois, le secteur des transports s’apprête à communiquer une énième hausse, au grand dam des citoyens qui ne vont que se retrouver plus démunis.

Transporteurs privés de voyageurs et les chauffeurs de taxi suivent la tendance haussière des prix. Sous prétexte de la hausse des prix des consommables, notamment les pneumatiques et les huiles, les transporteurs plaident pour une mise à jour de leur tarification.

Une augmentation raisonnable ?

Le secrétaire général et porte-parole de l’Union générale des commerçants et artisans d’Algérie (UGCAA), Hazab Benchohra, a déclaré que « Cette augmentation sera basée sur une étude socioéconomique qui prendra en considération la hausse des prix des différents consommables et la dévaluation du dinar ».

Le Même intervenant indique qu’il faudra regrouper la tutelle, les partenaires sociaux et des experts, pour arriver à mettre à jour la tarification des transports et pour décider d’une augmentation raisonnable. Le même intervenant révèle notamment que le ministère des transports a déjà reçu une doléance à ce sujet il y a plus de trois semaines. Une doléance signée par les chauffeurs de taxi, des transports de voyageurs et de marchandises, des autoécoles, les contrôles techniques automobile, l’UGCAA et même par la Fédération nationale des agences de tourisme.

L’augmentation des prix dans le secteur des transports n’est une surprise pour personne. Il s’agit d’une conséquence logique de l’inflation, de la dévaluation de la monnaie nationale, et de la chute du pouvoir d’achat des citoyens.