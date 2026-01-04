Transport urbain : Setram annonce les nouveaux horaires du Tramway d’Alger

La société chargée de l’exploitation et de la maintenance des tramways en Algérie (Setram) a rendu publics les nouveaux horaires de service pour la ligne d’Alger. Ces ajustements, effectifs dès ce dimanche, visent à mieux encadrer les flux de voyageurs entre les deux terminus de la capitale.

Pour répondre aux besoins des travailleurs et des étudiants, le coup d’envoi de la journée est donné simultanément aux deux extrémités de la ligne. Que ce soit au départ de la station El Annasser ou de celle de Dergana Centre, les premières rames démarrent chaque matin à 05h30.

En soirée, les usagers devront toutefois être attentifs aux horaires de fermeture, qui diffèrent légèrement selon le point de départ :

Depuis El Annasser : La dernière rame prendra le départ à 22h30.

: La dernière rame prendra le départ à 22h30. Depuis Dergana : Le dernier voyage est programmé un peu plus tôt, à 22h00.

Pour garantir la fluidité du transport et réduire l’encombrement sur les quais, la Setram maintient une cadence soutenue. Le temps d’attente entre deux rames est désormais estimé dans une fourchette allant de 4 à 8 minutes, selon les heures de pointe et la densité du trafic.

Ces nouveaux horaires s’inscrivent dans la stratégie de l’opérateur visant à optimiser la mobilité urbaine au sein de la capitale, tout en assurant une maintenance rigoureuse du réseau durant les heures nocturnes.

Liaison Alger-Béjaïa : La SNTF optimise ses trajets

Parallèlement, la SNTF a communiqué les horaires officiels de la desserte reliant la capitale à la cité des Hammadites. Cette ligne, véritable poumon économique pour le centre du pays, dessert plusieurs wilayas clés.

Pour répondre aux besoins des étudiants et des travailleurs, le train desservira plusieurs gares intermédiaires d’importance majeure :

Boumerdès

Lakhdaria et Bouira

Beni Mansour et Draa El Mizane

La programmation a été pensée pour permettre aux voyageurs de la vallée de la Soummam d’effectuer l’aller-retour dans la journée, facilitant ainsi leurs démarches administratives ou commerciales dans la capitale :

Béjaïa → Alger (Gare d’Agha) : Départ à 06h30 du matin .

. Alger (Gare d’Agha) → Béjaïa : Départ à 14h33.

Cette réorganisation par la SNTF et la Setram témoigne d’une volonté commune de moderniser l’offre de transport et d’optimiser la connexion entre le littoral et les régions de l’intérieur.