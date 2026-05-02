Transport urbain : ETUSA déploie 30 nouvelles lignes à Alger

Une transformation majeure du réseau de transport public vient d’être engagée dans la capitale. L’ETUSA a annoncé, ce dimanche, la mise en service de 30 nouvelles lignes de bus couvrant Alger et plusieurs zones périphériques. Il s’agit de l’opération la plus ambitieuse menée par l’établissement en une seule phase, avec un objectif clair : améliorer la mobilité urbaine et répondre à une demande croissante dans les quartiers densément peuplés.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre des orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Said Saioud. Ce dernier avait appelé à un renforcement significatif de l’offre de transport public, notamment dans les zones insuffisamment desservies, afin de réduire les inégalités territoriales en matière de mobilité.

ETUSA : des horaires adaptés aux besoins quotidiens

Les nouvelles lignes fonctionnent quotidiennement avec un premier départ fixé à 6h00 et un dernier à 18h30. Ces plages horaires visent à couvrir les principaux flux domicile-travail et à faciliter les déplacements des usagers aux heures de pointe.

Le nouveau dispositif touche alors plusieurs subdivisions administratives, avec une couverture étendue :

Hussein Dey : liaison entre La Coupole et Bab Ezzouar via El Mohammadia.

: liaison entre La Coupole et Bab Ezzouar via El Mohammadia. Rouïba : connexion entre El Marsa, Rouïba et Aïn Taya.

: connexion entre El Marsa, Rouïba et Aïn Taya. Baraki : desserte entre Calitous et la gare ferroviaire de Bab Ezzouar.

: desserte entre Calitous et la gare ferroviaire de Bab Ezzouar. Chéraga : ligne reliant Roukhi à Souïdania.

: ligne reliant Roukhi à Souïdania. El Harrach : deux lignes, dont une vers Ben Aknoun via l’hôpital militaire.

: deux lignes, dont une vers Ben Aknoun via l’hôpital militaire. Bir Mourad Raïs : quatre nouvelles lignes reliant notamment Aïn Naâdja, El Biar et Ben Aknoun.

: quatre nouvelles lignes reliant notamment Aïn Naâdja, El Biar et Ben Aknoun. Draria : deux lignes desservant Douïra et Chéraga.

: deux lignes desservant Douïra et Chéraga. Sidi Abdellah : six lignes structurantes reliant Zéralda, Ben Aknoun et Er-Rahmania.

: six lignes structurantes reliant Zéralda, Ben Aknoun et Er-Rahmania. Bir Touta : deux lignes vers Tafourah et Baraki.

: deux lignes vers Tafourah et Baraki. Zéralda : trois lignes reliant Staouéli, Chéraga et la gare ferroviaire.

Une ouverture vers les wilayas voisines

Fait notable, le réseau franchit désormais les limites administratives de la capitale :

Vers Boumerdès : une ligne relie Boudouaou El Bahri à Réghaïa.

Vers Blida : deux lignes desservent El Arbaâ -Baraki et Bougara – Tafourah.

Cette extension marque une première dans l’histoire récente de l’ETUSA, traduisant une volonté d’intégration régionale du transport public.

Au-delà de l’extension géographique, l’objectif est double : désenclaver les quartiers périphériques et réduire la pression sur le trafic routier. En connectant davantage de cités aux principaux pôles de transport 5métro, tramway et gares ferroviaires) , l’ETUSA ambitionne d’offrir une alternative crédible à l’usage de la voiture individuelle.

Les nouvelles lignes sont assurées par des autobus de marque Tirsam, produits localement, ce qui s’inscrit également dans une logique de soutien à l’industrie nationale.

Avec cette opération d’envergure, les autorités entendent alors franchir un cap dans la gestion des déplacements urbains. Si son efficacité devra être évaluée dans les semaines à venir, ce renforcement du réseau pourrait contribuer à améliorer significativement le quotidien de millions d’habitants confrontés à la congestion chronique de la capitale.