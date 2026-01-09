Transport urbain : commande record de 3 000 bus chinois pour renouveler le parc algérien

Dans le cadre d’un vaste plan de modernisation de ses infrastructures de transport, l’Algérie vient de franchir une étape majeure. Le constructeur chinois Higer Bus a annoncé, ce vendredi 9 janvier 2026, l’expédition d’une cargaison massive de 3 000 véhicules depuis la Chine à destination du marché algérien.

Cette opération, dont le départ au large des côtes chinoises a eu lieu le 8 janvier, représente un investissement colossal dépassant les 200 millions de dollars. Ce contrat d’exportation souligne la confiance mutuelle entre les autorités algériennes et le géant chinois du transport, consolidant ainsi la position de Higer comme un partenaire clé du développement économique national.

La cargaison est composée de plusieurs modèles adaptés aux différentes exigences du réseau de transport algérien :

Modèles de 8 et 11 mètres : Issus de la toute nouvelle « Série V » de Higer, réputée pour sa robustesse et son efficacité énergétique.

Bus monocoques de 12 mètres : Ces véhicules de grande capacité constituent l’épine dorsale de cette livraison.

Cette livraison n’est pas un événement isolé. Elle s’inscrit alors directement dans la stratégie gouvernementale baptisée « Plan de renouvellement de 10 000 bus ». Ce programme vise à retirer de la circulation les véhicules vétustes pour les remplacer par une flotte moderne, sécurisée et répondant aux normes environnementales actuelles.

Dans son communiqué officiel, Higer Bus s’est donc félicité de cette réussite, affirmant son engagement à « continuer de fournir des solutions de transport innovantes pour soutenir le développement des services publics à travers le monde ». Pour l’Algérie, l’intégration de ces 3 000 nouveaux bus promet une amélioration significative de la mobilité urbaine et du confort des usagers dès leur mise en service.

Higer Bus Global : L’ascension d’un leader mondial du transport de passagers

Depuis sa création en 1998 à Suzhou, la société Higer Bus Company Limited a tracé une trajectoire fulgurante pour devenir l’un des piliers incontournables de l’industrie automobile chinoise à l’échelle internationale. Ce constructeur ne se limite plus aujourd’hui à la simple fabrication de véhicules, mais s’impose comme un architecte de solutions de mobilité globale, exportant son savoir-faire dans plus de 150 pays à travers le monde.

L’une des forces majeures de Higer réside dans sa capacité à fusionner l’innovation technologique avec des partenariats stratégiques de haut niveau. Sa collaboration de longue date avec le constructeur suédois Scania a notamment permis à la marque d’élever ses standards de qualité aux exigences des marchés les plus stricts, comme l’Europe et l’Australie. Cette alliance a donné naissance à une gamme de bus de luxe qui allie le design et la sécurité européenne à l’efficacité industrielle chinoise.

En 2026, l’entreprise franchit un nouveau cap avec le déploiement massif de sa nouvelle Série V. Cette génération de véhicules incarne la transition du groupe vers une mobilité plus intelligente et plus durable. En réduisant drastiquement la complexité des composants pour faciliter la maintenance et en intégrant des systèmes de sécurité active de pointe, Higer répond aux défis croissants de l’urbanisation moderne. La marque investit également massivement dans les énergies propres, proposant des flottes entières de bus électriques et à hydrogène qui circulent déjà dans les grandes métropoles mondiales.

Higer Bus Global : Quelle place occupe l’Algérie dans cette stratégie ?

L’Algérie occupe une place centrale dans cette stratégie d’expansion mondiale. Présent sur le territoire depuis plus de deux décennies, Higer a su adapter ses véhicules aux conditions climatiques et géographiques spécifiques du pays, allant des zones côtières humides aux environnements arides du Sud. Le contrat récent de 3 000 bus, expédiés en ce début d’année 2026, témoigne alors de cette relation privilégiée. Ce partenariat dépasse la simple transaction commerciale pour s’inscrire dans une vision à long terme visant à moderniser durablement le paysage des transports publics algériens.

Au-delà de la production, Higer mise sur l’intelligence artificielle appliquée au transport avec son système G-BOS. Cet outil permet aux opérateurs de flottes de suivre en temps réel la consommation d’énergie et d’optimiser les trajets, prouvant que l’avenir du bus ne réside pas seulement dans sa carrosserie, mais dans les données qu’il génère pour rendre les villes plus fluides. Ainsi, en combinant croissance industrielle et responsabilité environnementale, Higer Bus Global continue de redéfinir les standards du voyage collectif sur les cinq continents.