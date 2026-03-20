Transport urbain : 50 nouveaux bus mis en service dans cette wilaya

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le renforcement du transport urbain en Algérie. Après Alger et Constantine, la wilaya d’Annaba bénéficie à son tour d’une importante dotation en bus modernes, dans le cadre d’un vaste programme national.

L’opération de renforcement du transport urbain se poursuit à travers les différentes wilayas du pays. Après les wilayas d’Alger et de Constantine, c’est désormais Annaba qui accueille une nouvelle flotte de bus, confirmant la volonté des autorités d’améliorer durablement les conditions de déplacement des citoyens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui prévoit le renouvellement du parc national de transport par l’acquisition de 10 000 bus modernes. Ce plan ambitieux vise à répondre aux défis croissants liés à la mobilité urbaine, notamment dans les grandes agglomérations.

Supervisée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, cette opération traduit une volonté politique forte d’engager une transformation structurelle du secteur des transports publics.

Une première dotation de bus modernes et capacitaires

Dans ce cadre, la wilaya d’Annaba a bénéficié de la livraison d’un premier lot de 50 bus neufs de la marque Tirsam. Ces véhicules, conçus pour répondre aux exigences modernes de transport urbain, disposent d’une capacité d’accueil comprise entre 70 et 100 passagers.

Cette première tranche constitue une étape initiale d’un programme plus large, destiné à équiper progressivement l’ensemble des wilayas du pays. L’objectif est clair : réduire la pression sur les réseaux existants, améliorer la fluidité du trafic et offrir un meilleur confort aux usagers.

Selon les autorités, ces nouveaux bus entreront en service dès ce vendredi 20 mars 2026, sur les différentes lignes du réseau de transport urbain d’Annaba. Leur intégration rapide vise à répondre immédiatement aux besoins croissants des citoyens, notamment en matière de régularité et de capacité.

Cette modernisation devrait permettre une nette amélioration des conditions de transport, en réduisant les temps d’attente et en offrant des conditions de voyage plus sûres et plus confortables.

Vers un transport urbain plus moderne et durable

D’après le ministère de l’Intérieur et des Transports, cette opération constitue une avancée significative dans le processus de modernisation du transport urbain en Algérie. L’introduction de bus neufs, plus performants et potentiellement moins polluants, s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’adaptation aux standards internationaux.

Au-delà de l’aspect technique, il s’agit également de répondre aux attentes des citoyens, de plus en plus exigeants en matière de qualité de service public.

Cette opération de renforcement coïncide avec la période de Eid el-Fitr, marquée par des déplacements accrus et une forte demande en transport. Dans ce contexte, l’arrivée de ces nouveaux bus a été accueillie avec satisfaction par les habitants, contribuant à instaurer une atmosphère de soulagement et de réjouissance.

Ce renforcement du réseau de transport urbain apparaît ainsi comme une réponse concrète aux préoccupations quotidiennes des citoyens, tout en illustrant une dynamique nationale tournée vers la modernisation et l’amélioration du service public.

Avec cette nouvelle dotation à Annaba, l’Algérie confirme son engagement à transformer en profondeur son système de transport urbain. Entre modernisation des infrastructures, amélioration du service et réponse aux attentes citoyennes, ce programme national pourrait marquer un tournant décisif dans la gestion de la mobilité à l’échelle du pays.