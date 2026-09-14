Transport universitaire : Voici toutes les nouveautés qui attendent les étudiants

À l’approche de la rentrée universitaire, l’Entreprise du transport universitaire met les bouchées doubles. Entre la réhabilitation de 500 bus, la remise en état des climatiseurs et un relooking complet de la flotte, tour d’horizon des nouveautés qui transformeront le quotidien des étudiants.

En effet, les préparatifs pour la rentrée universitaire se poursuivent à un rythme soutenu à travers la réhabilitation des bus et le renouvellement de 60 climatiseurs.

Le suivi des travaux est assuré quotidiennement au niveau des différents parcs selon un mécanisme de permanence 7j/7, garantissant ainsi un niveau de disponibilité optimal.

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L’Entreprise du transport universitaire a annoncé un plan exceptionnel visant à réhabiliter les bus immobilisés et à renforcer la disponibilité de la flotte. Cette initiative comprend notamment le changement de couleur des bus de transport étudiant, qui passent de l’orange au blanc.

Un plan d’urgence d’envergure : 500 bus rénovés et un nouveau look

Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué que ses services ont entamé un vaste plan de réhabilitation et de modernisation de sa flotte de bus, afin de mobiliser le plus grand nombre de véhicules en état de marche dès le lancement de la saison universitaire.

Cette mesure intervient suite aux instructions du ministre de l’Intérieur et des Transports, Said Sayoud, visant à moderniser et à actualiser le parc de transport.

L’entreprise a précisé que cette démarche a permis de rénover et de réhabiliter 500 bus. Les interventions ont porté sur la réparation des moteurs et des véhicules endommagés, le remplacement de certains moteurs, le traitement des pannes mécaniques et structurelles, ainsi que la remise en état des bus immobilisés depuis un certain temps ou se trouvant dans un état technique détérioré.

Entre modernisation technique et confort : les grands chantiers de la rentrée

Au-delà de l’aspect technique, l’opération de rénovation a englobé le volet esthétique. Les équipes ont ainsi repeint les bus et abandonné leur couleur orange pour adopter le blanc, conférant à la flotte une apparence homogène et moderne en phase avec cette opération de réhabilitation globale.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les fortes chaleurs qui affectent les véhicules, les services compétents ont remis à neuf, entretenu et réinstallé 60 climatiseurs. Une action qui contribue à améliorer les performances techniques des bus et à garantir leur aptitude opérationnelle.

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De son côté, le comité de préparation de la rentrée universitaire maintient une cadence soutenue en supervisant l’avancement des travaux au jour le jour, sept jours sur sept et sur l’ensemble des parcs, avec pour objectif d’atteindre le plus haut degré de préparation avant le coup d’envoi de l’année universitaire.